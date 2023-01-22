الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
خلال ساعات.. نتائج اختبار القدرات العامة الورقي على الجوال و “قياس”
قرار حكومي يسمح بتوظيف السجناء السابقين.. تعرف على التفاصيل
تحذير عاجل من الدفاع المدني بأمطار غزيرة على الرياض والقصيم حتى الغد
توضيح مهم من حساب المواطن حول صدور نتائج الأهلية
“عبث وفوضى”.. الأزهر يطالب بتحقيق عاجل في جريمة إحراق المصحف بالسويد
10 إدارات تطويرية جديدة بـ “شؤون الحرمين”.. تعرف عليها

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

خلال ساعات.. نتائج اختبار القدرات العامة الورقي على الجوال و “قياس”

خلال ساعات.. نتائج اختبار القدرات العامة الورقي على الجوال و “قياس”

خلال ساعات.. نتائج اختبار القدرات العامة الورقي على الجوال و “قياس”
٠٤:٢١:٥٥ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في ديسمبر الماضي، عبر رقم الجوال.

إرسال نتائج اختبار القدرات الورقي على الجوال

وأوضح حساب العناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في “تويتر”، أنه تم إرسال نتائج اختبار القدرات العامة الورقي المنعقد في شهر ديسمبر 2022م، على رقم الجوال المسجل في ملفك؛ وأنها ستعلن خلال الساعات القادمة في ملفك لدى “قياس”.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن مواعيد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي، وللاطلاع على نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

وكان الهيئة قد أجرت اختبار المعلمين والمعلمات، في مادة التربية الإسلامية، يوم الخميس الماضي 26-6-1444هـ.

الاختبارات لجميع التخصصات تستمر لعدة أيام

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام؛ حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

نتائج الاختبارات الرقمية

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، مؤكدة أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

اقرأ أيضًا:

«تقويم التعليم» تكشف عن موعد إعلان نتائج اختبار القدرات الورقي

«قياس» يعلن نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.. إليك رابط الاستعلام

نتائج اختبار القدرات

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية قياس أخبار السعودية أخبار السعودية الآن أخبار السعودية اليوم اختبار الرخصة المهنية اختبار الرخصة المهنية للمعلمين 1444 اختبار القدرات العامة الورقي الاستعلام عن نتائج اختبار الرخصة المهنية الاستعلام عن نتائج الرخصة المهنية الرخصة المهنية الرخصة المهنية للمعلمين رابط نتائج الرخصة المهنية للمعلمين طريقة استعلام نتيجة اختبار الرخصة المهنية نتائج الرخصة المهنية للمعلمين نتيجة الرخصة المهنية هيئة تقويم التعليم والتدريب

مواد ذات صلة

المزيد
أمانة جدة تُغلق المطبخ الرئيسي لفندق “رادسون بلو”

أمانة جدة تُغلق المطبخ الرئيسي لفندق “رادسون بلو”

٠١:٣٤ ص، الجمعة، ٢٠ فبراير ٢٠١٥
«أمن المنشآت» تُخرج 50 مقاتلاً لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالمملكة

«أمن المنشآت» تُخرج 50 مقاتلاً لمكافحة الإرهاب والتدخل السريع بالمملكة

٠٧:٥٠ ص، الأثنين، ٢٢ مايو ٢٠١٧
مكة.. مواطن يوثّق عمالة تزيل الورود بعد انتهاء زيارة الفيصل (فيديو)

مكة.. مواطن يوثّق عمالة تزيل الورود بعد انتهاء زيارة الفيصل (فيديو)

٠٩:٤٠ م، الأربعاء، ٠٤ يناير ٢٠١٧
بعد إقرارها رسميًا.. تعرف على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

بعد إقرارها رسميًا.. تعرف على الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات

٠٣:١٠ م، الأربعاء، ١٩ أكتوبر ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *