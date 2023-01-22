خلال ساعات.. نتائج اختبار القدرات العامة الورقي على الجوال و “قياس”

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أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الأحد، نتائج اختبار القدرات العامة الورقي الذي عقد في ديسمبر الماضي، عبر رقم الجوال.

إرسال نتائج اختبار القدرات الورقي على الجوال

وأوضح حساب العناية بمستفيدي هيئة تقويم التعليم والتدريب في “تويتر”، أنه تم إرسال نتائج اختبار القدرات العامة الورقي المنعقد في شهر ديسمبر 2022م، على رقم الجوال المسجل في ملفك؛ وأنها ستعلن خلال الساعات القادمة في ملفك لدى “قياس”.

جاء ذلك بعد استفسار أحد المستفيدين عن مواعيد نتائج اختبار القدرات العامة الورقي، وللاطلاع على نتائج اختبار القدرات العامة الورقي.

يأتي هذا في الوقت الذي بدأت هيئة تقويم التعليم والتدريب اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

وكان الهيئة قد أجرت اختبار المعلمين والمعلمات، في مادة التربية الإسلامية، يوم الخميس الماضي 26-6-1444هـ.

الاختبارات لجميع التخصصات تستمر لعدة أيام

ومن المقرر أن تستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام؛ حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء السعودية؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

نتائج الاختبارات الرقمية

وفي وقت سابق، أكدت الهيئة أن نتائج الاختبارات الرقمية تُعلن بعد تأدية الاختبار من 3 إلى 5 أيام عمل، مؤكدة أن نتائج الاختبارات الورقية تُعلن بعد شهر من انتهاء فترة الاختبار، وعند تجاوز المدة المحددة وعدم ظهور نتيجة اختبارك؛ يَسعد فريق الدعم بخدمتك عبر منصة الدعم الموحدة.

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