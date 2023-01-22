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عاجل.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة
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عاجل.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

عاجل.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة

عاجل.. تعليق الملاحة في مضيق البوسفور بعد جنوح سفينة
٠٣:١١:٣٩ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت وكالة “تريبيكا” للشحن البحري، اليوم الأحد، إنه تم تعليق حركة الملاحة في مضيق البوسفور بسبب عطل في سفينة، وفقا لـ “رويترز”.

وقبل أيام، توقفت حركة الملاحة في المضيق بعد جنوح سفينة قادمة من أوكرانيا.

توقف الملاحة لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة

ونقلت “العربية” عن مصادر، أن توقف حركة السفن في المضيق جاء لأسباب أمنية بعد جنوح السفينة.

وأوضحت أن فرق الإنقاذ توجهت إلى مكان جنوح السفينة لتبدأ عمليات سحب السفينة الجانحة لعودة حركة السفن، وأن ما لا يقل عن 3 قاطرات بدأت تجر السفينة الجانحة في مضيق البوسفور لإعادتها لمسارها.

محاولات تركية لإعادة حركة الملاحة

وأعلنت السلطات التركية، أنها تحاول إعادة حركة الملاحة بشكل سريع في مضيق البوسفور، مؤكدة أن السفينة كانت متجهة من بيفديني إلى ميناء مرسين التركي على البحر المتوسط.

وحسب “رويترز”، فقد كشفت هيئة خفر السواحل التركية أن عدة زوارق قطر كانت من بين السفن التي أُرسلت لتقديم المساعدة لسفينة البضائع، مشيرة إلى سفينة الشحن جنحت عند أكاربورنو عند الطرف الشمالي من المضيق في وقت مبكر اليوم الاثنين، بينما كانت متجهة جنوبًا.

السفينة تحمل 13 ألف طن من البازلاء

وأظهرت لقطات تلفزيونية قوس السفينة، التي تحمل 13 ألف طن من البازلاء، جانحًا بالقرب من الساحل على الجانب الآسيوي من مضيق البوسفور.

رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور

يأتي هذا بعد أيام، من إعلان السلطات التركية تعليق حركة مرور السفن عبر مضيق البوسفور، بسبب الضباب الكثيف في مدينة إسطنبول، وذلك بالتزامن مع اعتزام تركيا رفع رسوم المرور عبر مضيق البوسفور والدردنيل خمس مرات وفقًا للحقوق الممنوحة لها بموجب الاتفاقيات الدولية.

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الكلمات الدلالية:
الشحن البحري الملاحة في البوسفور تركيا مضيق البوسفور

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