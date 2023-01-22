رئيس وزراء السويد يفجر مفاجأة غير متوقعة في جريمة حرق المصحف

تواصل – فريق التحرير:

في رد فعل غير متوقع، أعلن رئيس وزراء السويد أن حرق المصحف أمر مشين وأنه يستنكر قيام متطرف بحرق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة استوكهولم.

وأكد في تصريحات له اليوم، أنه يتعاطف مع المسلمين الذين شعروا بالإساءة، وأن حرية التعبير جزء لا يتجزأ من الديمقراطية، مشيرًا إلى أن حرق الكتب المقدسة أمر مشين للغاية ومرفوض.

المملكة تدين بشدة إحراق نسخة من المصحف

في الوقت نفسه، أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف.

المفتي: إحراق المصحف استفزاز لأكثر من مليار مسلم

فيما ندّد سماحة مفتي عام المملكة رئيس هيئة كبار العلماء واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء الشيخ عبدالعزيز بن عبدالله آل الشيخ, بالعمل العبثي المشين الذي قام به أحد المتطرفين، بإقدامه على حرق نسخة من المصحف الشريف في ستوكهولم بالسويد، مؤكداً أنه عمل استفزازي لمليار ونصف المليار مسلم بالعالم ويؤجج الفتن ويخدم دعاة التطرف.

المفتي يشيد باستنكار المملكة لحرق المصحف

وأشاد سماحته في تصريح له بالبيان الذي أصدرته وزارة الخارجية المتضمن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

البرلمان العربي يستنكر إحراق المصحف

كما استنكر البرلمان العربي اليوم الأحد، قيام أحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف في العاصمة السويدية ستوكهولم.

ضرورة الالتزام باحترام مقدسات الشعوب

وشدد في بيان له، على رفضه التام لمثل هذه الأفعال المشينة التي تُعَدّ خروجًا على كل القوانين والمواثيق الدولية، بشأن ضرورة الالتزام باحترام وعقائدهم وأديانهم.

البرلمان العربي يطالب المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته

وطالب البرلمان العربي، المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته وتجريم هذه الأفعال المرفوضة جملةً وتفصيلًا التي تؤجج مشاعر الكراهية والعنف، وتستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، مُحَذّرًا من خطورة تداعيات تلك الممارسات التي تُعَدّ أيضًا انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان.

اقرأ أيضًا:

المملكة تدين السماح بحرق المصحف في السويد واستنكار واسع في دول عربية

لن تزيد المسلمين إلا إيماناً.. رابطة العالم الإسلامي تدين واقعة حرق المصحف الشريف