الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)
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رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)

رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)

رحالة إماراتي يوثق لحظة تعرضه لحادث بمنفذ الخفجي (فيديو)
٠٣:١٦:٥٣ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

وثق الرحال الإماراتي محمد الحمادي، لحظة تعرضه لحادث سير بمنفذ الخفجي وهو في طريقه للكويت.

وكان الحمادي يتحدث عن رحلته باتجاه الكويت، قائلاً إنه لايوجد حدود بين دول الخليج، قبل أن يصطدم بشدة بسيارة أمامه وسقط أرضًا، على ما أظهر مقطع فيديو للحادث، كتب عليه “هنا انتهت رحلتي”.

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ألم في الظهر

وعانى الحمادي الذي كان يوثق رحلنه باستخدام كاميرا في خوذته، من أثار الارتطام بشدة بالسيارة، بعد أن سقط على الأرض، حيث كان يشكو من ألم في ظهره، فيما تجمع حوله عدد من الأشخاص في انتظار وصول سيارة الإسعاف.

ونقل الرحال الإماراتي إلى المستشفى للحصول على الإسعافات، وهو بخير  الآن.

الكلمات الدلالية:
الرحال الإماراتي محمد الحمادي الكويت حادث سير منفذ الخفجي

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