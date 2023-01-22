عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات الورقي 1444 وهذا رابط النتيجة

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أعلن المركز الوطني للقياس عن نتائج اختبار القدرات الورقي 1444 هـ، بعد الإنتهاء من عمليات التصحيح وتجميع الدرجات.

واختبار القدرات العامة هو اختبار القبول الموحد للكلية في جامعات المملكة، ويتقدم له الطلاب والطالبات من أبناء المملكة، والوافدون في المرحلة الثانوية، بجانب الاختبار التحصيلي للطلاب واختبار القبول للطالبات.

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قياس القدرات التعليمية للطلبة

ويهدف الاختبار إلى قياس العديد القدرات التعليمية للطلبة. ويقيس قدرات الطلاب في الرياضيات واللغة العربية،، وهو إجباري للقبول في الجامعات والكليات وكل جامعة تشترط درجة محددة من القدرات.

ويتكون من جزأين أحدهما لفظي والآخر كمي، ويتم تقديمه من قبل الطالب عن طريق الحاسوب أو بشكل ورقي، ويُمكن التسجيل لهذا الاختبار من خلال موقع قياس الرسمي على شبكة الانترنت.

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وعدد الاختبارات خمسة، واحد منها ورقي، وأربعة محوسب. وهو أحد اختبارات المركز الوطني للقياس والتقويم.

وفيما يلي رابط نتائج القدرات الورقي 1444 عبر مركز قياس الوطني (اضغط هنا)