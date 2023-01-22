100 ألف فرصة وظيفية وفرتها هذه المؤسسة.. تعرف على التفاصيل

تواصل – واس:

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 100150 فرصة وظيفية لخريجيها خلال العام 2022، حيث عملت على توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات خريجي وخريجات المؤسسة.

كما أطلقت مبادرة “فرصة عمل لكل خريج “، وأنشأت مكاتب للتنسيق الوظيفي في كل منشأة تدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لتسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، مما يسهم في توطين القطاعات التقنية والمهنية بكل المناطق.

لقاءات توظيف

وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد عدد من لقاءات التوظيف وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والتي بلغ عددها (88) مذكرة تفاهم خلال عام 2022 نتج عنها توفر أكثر من 100150 فرصة وظيفية.

وأضافت: كما عملت على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للدخول بسوق العمل، حيث بلغت عدد البرامج 422 ولزيادة الجودة في مخرجاتها تم عقد لقاءات مع مدراء الموارد البشرية بلغت 422 لقاءً، كما تم توزيع استبانات لقياس نسبة رضا أ صحاب الأعمال بلغت 1209 استبانات.

اقرأ أيضا:

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتأهب للعام الجديد.. إليكم رابط البرامج التدريبية والتسجيل