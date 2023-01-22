الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
100 ألف فرصة وظيفية وفرتها هذه المؤسسة.. تعرف على التفاصيل
عاجل.. إعلان نتائج اختبارات القدرات الورقي 1444 وهذا رابط النتيجة
الصحة: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25
“الجوازات”: هذه مدة الإقامة القانونية للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية
تجمع بين الفواكه والخضار.. “طماطم الرامسي” الأعلى سعرًا في المملكة (فيديو)
“شؤون الحرمين” تكشف إحصائية التفويج منذ بداية العام الهجري

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

100 ألف فرصة وظيفية وفرتها هذه المؤسسة.. تعرف على التفاصيل

100 ألف فرصة وظيفية وفرتها هذه المؤسسة.. تعرف على التفاصيل

100 ألف فرصة وظيفية وفرتها هذه المؤسسة.. تعرف على التفاصيل
٠٢:٥٥:٤٦ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

قدمت المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني 100150 فرصة وظيفية لخريجيها خلال العام 2022، حيث عملت على توفير فرص وظيفية تتناسب مع تخصصات خريجي وخريجات المؤسسة.

كما أطلقت مبادرة “فرصة عمل لكل خريج “، وأنشأت مكاتب للتنسيق الوظيفي في كل منشأة تدريبية تعمل على تفعيل برامج التعاون والشراكات مع قطاعات الأعمال، وذلك لتسهيل التحاق خريجي الكليات والمعاهد بسوق العمل، مما يسهم في توطين القطاعات التقنية والمهنية بكل المناطق.

لقاءات توظيف

وأوضحت المؤسسة أنه تم عقد عدد من لقاءات التوظيف وإبرام عدد من اتفاقيات التعاون مع مختلف القطاعات والتي بلغ عددها (88) مذكرة تفاهم خلال عام 2022 نتج عنها توفر أكثر من 100150 فرصة وظيفية.

وأضافت: كما عملت على تنفيذ برامج تهيئة للخريجين للدخول بسوق العمل، حيث بلغت عدد البرامج 422 ولزيادة الجودة في مخرجاتها تم عقد لقاءات مع مدراء الموارد البشرية بلغت 422 لقاءً، كما تم توزيع استبانات لقياس نسبة رضا أ صحاب الأعمال بلغت 1209 استبانات.

اقرأ أيضا:

المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تتأهب للعام الجديد.. إليكم رابط البرامج التدريبية والتسجيل

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المؤسسة العامة المؤسسة العامة للتدريب

مواد ذات صلة

المزيد
هل كمية النيكوتين بالسيجارة الالكترونية أقل من العادية؟ استشاري يحذر

هل كمية النيكوتين بالسيجارة الالكترونية أقل من العادية؟ استشاري يحذر

٠١:٤٦ ص، الأحد، ٢٢ مايو ٢٠٢٢
بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني يغتال وزيراً فلسطينياً خلال مشاركته بمسيرة

بالفيديو.. الاحتلال الصهيوني يغتال وزيراً فلسطينياً خلال مشاركته بمسيرة

٠٢:٥٨ م، الأربعاء، ١٠ ديسمبر ٢٠١٤
«العمل» تبحث تخفيض تكاليف الاستقدام من سريلانكا

«العمل» تبحث تخفيض تكاليف الاستقدام من سريلانكا

٠٥:٣٣ م، الخميس، ٢٥ يونيو ٢٠١٥
بـ 11 مليار ريال.. “كفالة” تضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة

بـ 11 مليار ريال.. “كفالة” تضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة

٠١:٠٧ م، الأحد، ٢٢ يناير ٢٠٢٣

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *