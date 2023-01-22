الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
الصحة: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25
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الصحة: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25

الصحة: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25

الصحة: تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بكورونا وتعافي 25
٠٢:٤٠:٠٨ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأحد، عن تسجيل 30 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 827608 حالة.

وقالت إنه تم تسجيل 25 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 815234 حالة، مؤكدة أنه تم تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 9557 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 22 حالة.

وأمس السبت، أعلنت الوزارة، عن تسجيل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد ، خلال الـ24 ساعة الماضية، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى (827,578) حالة حتى الآن.

وذكرت وزارة الصحة عبر موقع مركز القيادة والتحكم لكوفيد ١٩ أنه تم تسجيل (26) حالة تعافٍ جديدة من الفيروس، لتصل إجمالي حالات الشفاء إلى (815,209) حالة.

حالة وفاة واحدة

وأضافت الوزارة، أنه تم تسجيل حالة وفاة واحدة فقط، ليرتفع إجمالي حالات الوفاة منذ بدء جائحة كورونا وحتى الآن، إلى (9,555) حالة.

وتابعت الوزارة، أن عدد جرعات لقاحات كورونا المعطاة في المملكة بلغ حتى الآن (69,072,126) جرعة، بجميع المناطق والمحافظات.

34 إصابة أمس

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، عن تسجيل 34 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصبح بذلك إجمالي عدد الإصابات 827 ألفًا و556 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 29 حالة تعافٍ جديدة، ليصبح إجمالي عدد المتعافين حتى الآن 815 ألفًا و507 حالات.

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