“الجوازات”: هذه مدة الإقامة القانونية للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية

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كشفت المديرية العامة للجوازات عن مدة الإقامة القانونية داخل المملكة بالنسبة للحاصلين على تأشيرة الزيارة العائلية.

وقالت ردًا على سؤال حول مدة الإقامة من وقت الدخول بالنسبة لتأشيرة الزيارة العائلية، إن “التعليمات تلزم ألا يتجاوز مجموع تمديد تأشيرة الزيارة ١٨٠ يومًا”.

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تأشيرات الزيارة العائلية

وتأشيرات الزيارة العائلية هي خدمة إلكترونية تقدمها وزارة الخارجية تمكن المستفيد من طلب زيارة أقارب المواطنين والمقيمين من الدرجة الأولى (الوالدين، الزوجة، الأبناء).

-املأ النموذج الإلكتروني عبر موقع خدمات التأشيرات الإلكترونية لوزارة الخارجية.

-اختم الطلب وصادقه إلكترونيًا من الغرفة التجارية أو من جهة العمل.