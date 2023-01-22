شاهد.. امرأة تقود سيارة وتدهس فتاة في وضح النهار

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وثق مقطع فيديو لحظة دهس فتاة بعد أن اصطدمت بها سيارة من الخلف بينما كانت تسير في الشارع ولم تنتبه إلى وجود السيارة البيضاء خلفها.

والغريب أن الحادثة التي وقعت في إحدى مناطق المملكة – لم يتسنّ للصحيفة التأكد من المكان بالتحديد – كانت في وضح النهار، بينما نزلت سائقة السيارة مسرعة للاطمئنان على الفتاة التي لم تحرك ساكنا بعد وقوعها على الأرض.

واللافت للانتباه أيضا أن الفتاة كانت أمام السيارة مباشرة، في الوقت الذي ضغطت فيه “السائقة” على البنزين لتقوم بدهسها مباشرة.

أول قصة حادث دهس

في سياق متصل، تحدث الباحث في تاريخ الرياض فهد المفيريج، عن قصة أول سيارة وطأت الرياض قبل نحو 100 عام، وقصة أول حادث دهس في المملكة.

وقال المفيريح، خلال مقطع مصور نشره الإعلامي محمد الهمزاني، أنه في عام 1342هـ قرر حاكم الأحساء (المنطقة الشرقية حاليًا)، الأمير عبدالله بن جلوي، إحضار سيارة “فورد” من البحرين، للملك عبدالعزيز.

وأضاف أن السيارة أتت من المنطقة الشرقية يرافقها حاشية، بسبب صعوبة الطرق وقتها، وحين وصلت السيارة إلى الرياض كانت حديث الناس، ووقف جموع أهل الرياض لمشاهدتها في صباح اليوم التالي.

وتابع المفيريح أن الملك عبدالعزيز أهدى السيارة لوالده الإمام عبدالرحمن، الذي حج بها في عام 1344هـ، يرافقه ابنه الأمير محمد، وحاشية على الجمال في الطريق من الرياض إلى مكة المكرمة.

وختم المفيريح بقوله إنه أثناء عودة الأمير مستقلًا السيارة من رحلة الحج، خرج طفل يُدعى “سليمان آل نصبان” مع المواطنين في شارع الثميري بالرياض لمشاهدة السيارة الفريدة، والذين دفعهم الاندهاش للتسمُّر أمام السيارة فتعرّض الطفل للدهس إلا أنه نجا منه بفضل الله.

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