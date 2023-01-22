تجمع بين الفواكه والخضار.. “طماطم الرامسي” الأعلى سعرًا في المملكة (فيديو)

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تشتهر طماطم “الرامسي” بكونها الطماطم الأعلى سعرًا في المملكة، بقيمة تتجاوزت 80 ريالاً للصندوق الواحد.

وتزرع هذا النوع من الطماطم في أرض “العوامية” بمحافظة القطيف، وتتميز بشكل مختلف وطعم يجمع بين الفواكه والخضار.

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وقال بائع للطماطم: “الأسعار حتى الآن ثابتة، وتختلف وفقًا لجودة الطماطم، وتتراوح بين 80 و70 و50، وهناك نوع يباع ب 35 وهي التي تأثرت بالأمطار”.

وقال بائع آخر: “ما يميز طماطم الرامسي هو الأرض التي تُزرع بها، فهي أرض ساحلية، ما يعطيها نسبة ملوحة زيادة”، على ما أفاد تقرير لفضائية “الإخبارية”.

طماطم الرامسي الأشهر في محافظة القطيف

وتعد طماطم “الرامسي” المحصول الموسمي الأشهر في محافظة القطيف، وينتظره محبوه من العام للآخر من أجل الاستمتاع بطعمه الفريد.

وقال مشتر: “الرامسي أحلى منه ما فيه.. وهذا وقتها الحين، ودائمًا ما آتي لشراء هذه الطماطم، أشعر فيها بلذعة حرارة حلوة”.

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من جانبه، أشار عبد الله الربح، أحد أقدم مزارعي “العوامية” أشار إلى تأثير الأمطار الشديدة على شكل وتفاصيل محصول الطماطم “الرامسي” لهذا العام.

وقال إن الأمطار أثرت على هذا النوع من الطماطم خلال الموسم الحالي، وأشار إلى أن هناك إقبالاً على شرائها من الظهران أوالخبر وحتى الرياض.