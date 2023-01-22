لأول مرة منذ ألف عام.. القمر يصل لأقرب نقطة من الأرض

تواصل – وكالات:

لأول مرة منذ 993 عامًا، اقترب القمر من الأرض الليلة الماضية بشكل كبير، في حدث فريد من المرجح أن يتكرر بعد 345 عامًا.

ومدار القمر عبر الأرض بعيد كل البعد عن شكل الدائرة الكاملة. وفي الواقع، إنه بيضاوي الشكل ويمثل دائرة ممتدة بالكاد. وبسبب شكلها، فإن المسافة بين القمر والأرض تتغير باستمرار على مدى شهر، كما أفاد موقع “روسيا اليوم”.

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الظهور الأكبر للقمر في السماء

ونظرًا لقربه من الأرض، يعد هذا الظهور الأكبر للقمر في السماء منذ 3ديسمبر عام 1030. حيث كان على بعد 356568 كيلومترًا من الأرض. وبحسب معلومات مختبر الدفع النفاث التابع لوكالة “ناسا”، فإن القمر الأكبر القادم سيكون يوم 20 يناير عام 2368.

وتسمى نقطة مدار القمر الأقرب إلى الأرض “نقطة الحضيض”، بينما تعرف النقطة الأبعد عن الكوكب باسم “الأوج”. وتشاهد أطول مسافة من الأرض إلى القمر عندما تكون الأرض على مقربة من الشمس. وحدث هذا في 4 يناير. ومنذ ما يقرب من 2000 عام، حدثت 3 أقمار جديدة على مسافات تقل عن 356570 كم.