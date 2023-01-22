“هدف” يعلن مشاركته في معرض “تأهب للتوظيف”.. و7 أنشطة مصاحبة للمعرض

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أعلن صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مشاركته في معرض “تأهب للتوظيف” من 22 وحتى 26 يناير الجاري، بالتعاون مع بعض الجهات المختلفة وبهدف استعراض البرامج والمبادرات التي يقدمها الصندوق في الإرشاد والتدريب والتمكين.

الأنشطة والفعاليات المصاحبة للمعرض:

1- معرض الشركات التوظيفي

2- معرض المشاريع الريادية التقنية

3- الاستشارات

4- ورش عمل

5- جلسة حوارية

6- المقابلة الشخصية الذكية

7- الاختبارات الإلكترونية

في وقت سابق، أعلن الصندوق عن توفر أكثر من (2,000) فرصة تدريبية (لحديثي وحديثات التخرج) من حملة الدبلوم والبكالوريوس في مختلف مناطق المملكة، وذلك وفقاً للتفاصيل الآتية:

أماكن التدريب بمختلف مناطق المملكة:- – المنطقة الشرقية.

– المنطقة الغربية.

– المنطقة الشمالية.

– المنطقة الجنوبية.

– المنطقة الوسطى. أبرز الجهات المُعلنة:- – وزارة الخارجية.

– وزارة الصحة.

– وزارة الرياضة.

– وزارة الإقتصاد.

– وزارة الموارد البشرية.

– وزارة الحج والعمرة.

– هيئة النقل.

– الهيئة العامة للمساحة.

– الهيئة العامة للعقار.

– هيئات وغيرها العديد.

– الملاحة الجوية السعودية.

– الخطوط الحديدية.

– وأخرى…

المؤهلات والشروط المطلوبة:- – أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم من المعاهد والكليات الفنية والصحية والإدارية، مدته لا تقل عن سنة دراسية واحدة من جهة معتمدة (فصلين دراسيين).

– أن يكون المتقدم حاصلًا على درجة الدبلوم (الفني أو الصحي أو الإداري) أو درجة البكالوريوس أو أعلى.

– ألا يكون على راس عمل سواءً في القطاع العام أو الخاص.

– ألا يكون المتقدم قد سجل في أنظمة التأمينات الاجتماعية أو وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بأي وظيفة خلال الأشهر الـ (6) السابقة للتقديم.

– ألا يكون المتقدم قد استفاد من برنامج تمهير سابقا وأستنفذ الفرص التدريبية المتاحة وعددها (2) بما مجموعه (6) أشهر تدريبية كحد أقصى للفرصتين التدريبيتين معاً وفق ضوابط وشروط الإنسحاب وضوابط وشروط الحصول على فرصة تدريبية أخرى.

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