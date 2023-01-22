عاجل..سقوط ضحايا إثر إطلاق نار في مونتيري بارك بكاليفورنيا الأمريكية

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأحد، عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في إطلاق نار بحديقة مونتيري بارك في ولاية كاليفورنيا.

الضحايا سقطوا إثر إطلاق نار استهدف احتفالًا

وذكرت وكالة “رويترز”، أن عدد من الضحايا سقطوا إثر إطلاق نار استهدف احتفالا بالسنة الصينية الجديدة في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا الأمريكية.

إطلاق النار على 16 شخصًا ومقتل 10 منهم

وأظهر مقطع فيديو وصور تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، إطلاق النار على 16 شخصا ومقتل 10 منهم.

سقوط قتلى في مونتيري بارك

وأكدت سلطات إنفاذ القانون الأمريكية، أن قوات الشرطة استدعيت إثر وقوع إطلاق نار أسفر عن سقوط قتلى في مونتيري بارك بولاية كاليفورنيا.

وأفادت صحيفة “لوس انجلوس تايمز” الأمريكية، أن إطلاق النار وقع بعد العاشرة مساء أمس، قرب موقع للاحتفال بالعام القمري الصيني الجديد في مونتيري بارك.

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