بـ 11 مليار ريال.. “كفالة” تضمن المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تواصل – واس:

أصدر برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة “كفالة” في إطار دعمه تطوير قطاع تمويل المنشآت ضمانات تمويل بقيمة تقارب 11 مليار ريال حتى نهاية ديسمبر 2022.

النمو المتزايد على الضمانات

وأكد البرنامج في بيان له، اليوم الأحد، على الدور الفعّال الذي تقوم به “كفالة” للإسهام في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030، ويعزى النمو المتزايد على طلب الضمانات إلى ما يلي:

1- استمرار تفعيل المبادرات التي رصدت لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة خلال فترة جائحة كورونا

2- رفع فعالية الأداء لدى برنامج “كفالة”استناداً على الكوادر المحلية المميزة وبتوفير باقة من المنتجات الداعمة للقطاعات التي تستهدف دعم رؤية المملكة 2030

3- توفير الدعم لسيدات الأعمال واللاتي نمت استفادتهن من خدمات البرنامج بنسبة 30% مقارنة بالعام السابق21%

4- دعم المناطق الواعدة بالمملكة والتي نتج عنه نمواً يقدر بـ 5% مقارنة بالعام الماضي.

وأسهم التعاون مع الجهات الحكومية المختلفة باستمرارية المبادرات الخاصة بدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة لمواجهة جائحة كورونا والذي كان جزءاً هاماً من تفعيل دور “كفالة” لدعم القطاع خلال العام 2022.

وكان من أهم المبادرات التي حظيت بإقبال واسع مبادرة “التمويل المضمون” من البنك المركزي السعودي بالتعاون مع “كفالة” والتي أسهمت في دعم أكثر من 3,200 منشأة صغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر صدر عنها ضمانات تمويل بقيمة 15.2 مليار ريال.

ضمان 7,192 طلب تمويل

ووافقت إدارة “كفالة” على ضمان 7,192 طلب تمويل خلال العام 2022 مقابل 6,345 طلباً خلال الفترة نفسها من العام السابق بمعدل ارتفاع بلغت نسبته 13 في المائة.

كما حرصت “كفالة” على توجيه الدعم للمنشآت العاملة في مختلف مناطق المملكة حيث بلغ نمو المنشآت في المناطق الواعدة ومنها الحدود الشمالية 41% والمدينة المنورة 39% وتبوك 37%.

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