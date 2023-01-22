إقبال كبير على “تجربة VR” لمحاكاة الواقع التجريبي للحاج والمعتمر (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

شهد الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين لأبحاث الحجّ والعمرة بجامعة أمِّ القُرى، إقبالاً كبيرًا على تجربة الواقع الافتراضي “VR” لمحاكاة الواقع التجريبي للحاج والمعتمر.

وعرضت التقنية خلال المؤتمر الذي يعقد تحت شعار: “نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن ” من خلال بحث متميز، وهو تطبيق يحاكي تجربة الحشود في منطقة منى والجمرات لدعم متخذي القرار في منظومة الحج والعمرة وإدارة الحشود.

اقرأ أيضًا:

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

توعية وتثقيف الحاج والمعتمر

والهدف من ذلك توعوي وتثقيفي للحاج والمعتمر والزائر، ومن ذلك على سبيل المثال إدارة الحشود في المطاف، من خلال محاكاة تجربة تقبيل الحجر الأسود.

ودشنت في ديسمبر، مبادرة “الحجر الأسود الافتراضي”، وتهدف إلى استخدام الواقع الافتراضي (VR) والتجارب الرقمية التي تشير إلى محاكاة الواقع الحقيقي.

كما عرضت خلال الملتقى تجربة المشاعر والمخيمات وكيفية الاستفادة من المعلومات، والوصول إلى المخيمات والاستفادة من المرافق فيها، علاوة على تجربة جسر الممرات، وكيفية الوصول إلى منطقة رمي الجمرات بسهولة.

اقرأ أيضًا:

بالفيديو.. رئيس شؤون الحرمين يُطيب الحجر الأسود والكعبة المشرفة

الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

وبرعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، افتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكَّة المكرَّمة اليوم، اليوم الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة.

وصرح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أمِّ القرى، الدكتور تركي بن سليمان العمرو بأنَّ الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثًا عددًا من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية.

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال ثلاثة محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مع تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة.