“التعليم”: سفر المعلمين لأداء اختبار الرخصة المهنية خارج المحافظة “انتداب”

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أعلنت وزارة التعليم، أنها قررت اعتبار سفر المعلمين لأداء اختبار الرخصة المهنية خارج المحافظة “انتداب”.

المعلمون يتوافدون على مقار الاختبارت

وحسب مدونة “الميدان التعليمي” فإن قرار الوزارة يأتي في وقت أعلنت فيه هيئة تقويم التعليم والتدريب انطلاق اختبارات الرخصة المهنية في عدد من التخصصات حيث يتوافد العديد من المعلمين على المقار التي خُصصت لهم في الكليات والجامعات بمختلف أنحاء المملكة؛ لإجراء اختبار التخصص ضمن شروط الحصول على الرخصة المهنية التعليمية لشاغلي الوظائف التعليمية، أو المتقدمين على الوظائف التعليمية.

وتبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، الموافق 29 جمادي الآخر 1444هـ ، 22 يناير 2023م، اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

وكان الهيئة قد أجرت اختبار المعلمين والمعلمات، في مادة التربية الإسلامية، يوم الخميس الماضي 26-6-1444هـ.

أما أول أمس الجمعة الموافق 27 جمادى الآخر، فشهد اختبار مادة علم الاجتماع واللغة العربية 2، ويوم أمس السبت 28-6-1444 تم اختبار الحاسب الآلي والرياضيات 1 والفيزياء والتاريخ والأحياء.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

فيما أوضح الإعلامي سعود الشهري، شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم، وكذلك ربط العلاوات والترقيات بالحصول عليها.

وفي برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية” بين أنه في الرخصة المهنية يوجد 3 أنواع:

1 – ممارس.

2 – متقدم.

3 – خبير، وأن الفرق بينهم في الترقيات.

الرخص ترتبط بالترقيات

وأكد الفرق بينهم يكون في الرواتب، والرخص ترتبط بالترقيات، حتى الممارس إذا وصل للأخير وما دخل على المتقدم يتوقف، مشيرًا إلى أنه يوجد سلم للممارس، إذا دخل على المتقدم ولم يجتز المرحلة تُوقف علامته السنوية، إلى أن يأخذ درجة المتقدم”.

4 نصائح مهمة للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية

في الوقت نفسه، نشر حساب “وظائف تعليمية – رخصة مهنية”، على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، نصائح مهمة للمقبلين على اختبار الرخصة المهنية، على هذا النحو:

1 – توكل على الله وصلِّ على النبي اثناء دخول قاعة الاختبار.

2 – تجهز واستعد وخلك في مقر الاختبار قبل موعده بنصف ساعه.

3 – اقرأ السؤال بتركيز والجواب اللي تشك فيه اختر الإجابة الغريبة من ضمن هذه الاختيارات.

4 – ختامًا دعواتي الصادقة معكم دائمًا.

بدء إجراء اختبارات التخصص للمعلمين

والخميس الماضي، أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب عن بدء إجراء اختبارات التخصص للمعلمين والمعلمات الراغبين في الحصول على الرخصة المهنية الذين أنهوا إجراءات التسجيل، مؤكدة من المقرر أن تستمر الاختبارات لجميع التخصصات لعدة أيام.

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