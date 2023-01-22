مخاوف من “جائحة عالمية”.. العلماء يحذرون من تفشي إنفلونزا الطيور بين البشر

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دق علماء الفيروسات، ناقوس الخطر من احتمالية انتشار وباء إنفلونزا الطيور المدمر بين البشر، بعد تفشيه بشكل مقلق بين حيوانات المنك، وانتشار سلالة (H5N1) بين الثدييات وفق ما أظهرت الاختبارات.

ووفقُا للتحذيرات، فإن هناك احتمالية أن يكتسب العامل الممرض طفرات مزعجة تسمح له بالانتشار بسهولة أكبر بين البشر، مما يساعده على إزالة أكبر عقبة منعته من اكتساح العالم.

ووصف أحد علماء تتبع الفيروسات سلالة (H5N1)، التي تم اكتشافها في إسبانيا، بأنها تشبه سلالة تم تصميمها عن قصد لإصابة البشر بشكل أفضل في التجارب المعملية المثيرة للجدل “لاكتساب الوظيفة”.

وقال البروفيسور روبرت بيل ، خبير علم المناعة في معهد فرانسيس كريك الشهير عالميًا في لندن: “يجب أن تكون لدينا خطط طوارئ للقاحات بالفعل”.

ووصفت البروفيسور إيزابيلا إيكرل، عالمة الفيروسات في مركز الأمراض الفيروسية الناشئة بجامعة جنيف، النتائج بأنها “مثيرة للقلق حقًا”.

وحذر خبراء آخرون من أن تفشي حيوانات المنك قد يؤدي إلى حدث إعادة تركيب- عندما يقوم فيروسان بتبديل المادة الجينية لإنتاج هجين جديد.

ويُعتقد أن عملية مماثلة تسببت في أزمة إنفلونزا الخنازير العالمية لعام 2009 التي أصابت الملايين في جميع أنحاء الكوكب، بحسب صحيفة “ديلي ميل”.

كما شوهدت نفس الظاهرة البيولوجية خلال جائحة كوفيد، مثل ما يسمى بـ “دلتاكرون” – إعادة تركيب دلتا وأوميكرون، والذي تم اكتشافه لأول مرة في فرنسا في فبراير الماضي.

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تحول أنفلونزا الطيور إلى جائحة

وعلى مدى عقود، حذر العلماء من أن أنفلونزا الطيور هي المنافس الأكثر احتمالاً لإحداث الوباء التالي.

ويقول الخبراء إن هذا بسبب خطر إعادة التركيب – حيث أن المستويات العالية من سلالات الإنفلونزا البشرية تزيد من خطر إصابة الإنسان بأنفلونزا الطيور أيضًا.

وقد يؤدي هذا إلى اندماج سلالة قاتلة من إنفلونزا الطيور مع إنفلونزا موسمية قابلة للانتقال.

وحدث تفش لأنفلونزا الطيور في مزرعة في جاليسيا، شمال غربي إسبانيا، في أكتوبر والتي تضم 52 ألفًا من حيوانات المنك.

وتم اكتشافه بعد زيادة مفاجئة في نفوق الحيوانات، حيث توفي ما يصل إلى أربعة في المائة في أسبوع واحد خلال فترة تفشي المرض، الذي تم الإعلان عنه بحلول منتصف نوفمبر.

قام أطباء بيطريون بمسح حيوانات المنك وتم تحليل العينات في مختبر حكومي، حيث أظهر إصابتها بفيروس (H5N1)، وأدى ذلك إلى إعدام جميع الحيوانات وعزل عمال المزارع لمدة 10 أيام وتشديد الإجراءات الأمنية في المزارع في جميع أنحاء البلاد.

وشمل ذلك ارتداء كمامات الوجه للاستعمال مرة واحدة والاستحمام قبل مغادرة المبنى.

وأظهر تحليل العينات المأخوذة ، والتي نُشرت أمس في مجلة الأمراض المعدية “يوروسورفيلينس”، أن الفيروس قد اكتسب ما يقرب من 12 طفرة – معظمها لم يُشاهد من قبل أو نادرًا في سلالات أنفلونزا الطيور.

ورصد أحدها سابقًا على الفيروس الذي يقف وراء جائحة إنفلونزا الخنازير العالمي لعام 2009. حيث يعتقد العلماء الذين يفحصون العينات أن سببها هو تفشي فيروس (H5N1) بين الطيور البحرية في مقاطعة قريبة.

انتشار أنفلونزا الطيور بين حيوانات المنك

ويشير التقرير، الصادر عن خبراء في وزارة الزراعة والثروة السمكية والأغذية الإسبانية، إلى جانب البعض من مجلس الشؤون الريفية، إلى أن هذه هي المرة الأولى التي ينتشر فيها فيروس أنفلونزا الطيور (H5N1) بين حيوانات المنك في أوروبا.

وحذروا من أن حيوان المنك يمكن أن يكون بمثابة “وعاء خلط محتمل” لانتقال الفيروس بين الطيور والثدييات والبشر – مثل إعادة ربط السلالة بفيروسات الإنفلونزا البشرية التي يمكن أن تصيب البشر.

وحذر التقرير من ضرورة زيادة تدابير الأمن الحيوي في مزارع المنك وزيادة المراقبة للحد من أي خطر لانتقال العدوى إلى الناس.

وقال البروفيسور فرانسوا بالوكس، خبير الأمراض المعدية في جامعة كوليدج لندن، إن الجينومات المتسلسلة تحمل العديد من الطفرات النادرة أو التي لم يتم الإبلاغ عنها سابقًا، والتي من المحتمل أن تكون مكتسبة بعد انتقال المنك إلى المنك.

ويمكن أن تصيب أنفلونزا الطيور، مجموعة من الحيوانات آكلة اللحوم وأحيانًا تصيب البشر أيضًا. وتم الإبلاغ عن تجمعات صغيرة في البشر ولكن انتقال العدوى من إنسان إلى إنسان لا يزال غير فعال.

وأضاف البروفيسور بالوكس “إن مثل هذه الفاشيات من إنفلونزا الطيور في مزارع المنك هي دون المستوى الأمثل لأنها تخلق” تجارب مرور “طبيعية في مضيف من الثدييات، مما قد يؤدي إلى تطور الفيروس إلى قابلية انتقال أعلى في الثدييات”.

قال الدكتور جيريمي راتكليف، كبير العلماء في مختبر الفيزياء التطبيقية بجامعة جونز هوبكنز في ماريلاند، إنه لا داعي للذعر من تفشي المرض لأنه انتهى قبل شهرين.

وأضاف: “ومع ذلك، فإن قدرة H5N1 على التكيف بنجاح مع انتقال العدوى بين الثدييات والثدييات أمر مقلق بشكل عام”.

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النسخة الحديثة من الفيروس

وحذر علماء فيروسات آخرون على الإنترنت من أن النسخة المحورة من أنفلونزا الطيور كانت مماثلة لتلك التي تم صنعها في المختبر لإصابة الثدييات بشكل أفضل.

وأشاروا إلى إحدى التجارب المثيرة للجدل التي أجراها العالم الهولندي رون فوشيه، والتي تضمنت تعديل (H5N1) حتى يمكن أن تصيب القوارض بشكل أفضل.

وأثارت النتائج جدلاً بين المجتمع العلمي ووكالات الأمن حول مخاوف من إمكانية استخدامها لإنشاء سلاح بيولوجي. وأظهرت النتائج أنه يمكن تحقيق نسخة يمكن أن تصيب الثدييات من خلال عدد قليل من التعديلات على الفيروس.

وطلب المجلس الاستشاري الوطني الأمريكي للعلوم للأمن الحيوي عدم نشر بعض أجزاء النتائج – لكنه في النهاية سمح بنشر النتائج في مجلتي “نيتشر” و”ساينس”.

ويزعم المدافعون عن ما يسمى باختبارات “اكتساب الوظيفة” أن بإمكانهم المساعدة في التأهب للأوبئة من خلال الكشف عن كيفية تحور الفيروسات، مما يسمح للعلماء بتطوير الأدوية واللقاحات التي تعمل ضدها.

لكن النقاد يجادلون بأن التجارب يمكن أن تؤدي إلى تفشي الفيروس إذا تسرب الفيروس عن طريق الخطأ من المختبر، وهو ما يعتقد بعض العلماء أن جائحة كوفيد بدأ.