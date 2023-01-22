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رواتب مجزية.. “الصناعات الغذائية” يفتح باب القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

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رواتب مجزية.. “الصناعات الغذائية” يفتح باب القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

رواتب مجزية.. “الصناعات الغذائية” يفتح باب القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف

رواتب مجزية.. “الصناعات الغذائية” يفتح باب القبول في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف
١٢:١٣:٤٤ م، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الصناعات الغذائية عن فتح باب القبول والتسجيل لحملة الثانوية فما فوق وذلك للانضمام في برامج الدبلوم المبتدئة بالتوظيف لحملة الثانوية فأعلى برواتب تصل لـ 6562 ريال، وذلك وفق الشروط التالية:

* التخصصات:

* المتطلبات والشروط:-

1 – اجتياز الفحص الطبي.

2 – لم يسبق دعمه من صندوق الموارد البشرية.

3 – أن لا يكون المتقدم مسجل في التأمينات الاجتماعية.

4 – ألا يكون قد مضى على تخرجه من الثانوية العامة خمس سنوات.

5 – حاصل على درجة اختبار القدرات العامة “قياس” بنسبة % 60 فأعلى.

6 – حاصل على شهادة الثانوية العامة او ما يعادلها بنسبة % 75 فأعلى “مسار علمي”.

* المميزات:-

1 – شهادة دبلوم مُعتمدة.

2 – مكافأة شهرية 3000 ريال.

3 – راتب بعد التخرج 6562 ريال.

4 – توفير سكن ومواصلات للمتدربين.

5 – يشرف على التدريب نخبة من الخبراء.

6 – التسجيل المبكر في التأمينات الاجتماعية.

* التقديم:

– للتقديم في معهد الصناعات الغذائية : ( اضغط هنا )

– المصدر (اضغط هنا)

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أخبار السعودية الموارد البشرية حملة الثانوية فتح باب القبول معهد الصناعات الغذائية

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