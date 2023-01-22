عاجل.. الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

يأتي ذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاون وتنسيق متواصل بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكنًا أساسيًا لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

احتفاء الهيئة باليوم العالمي للجمارك

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع احتفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

رفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح

وأضافت أن تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” يأتي بعد إتمام مرحلة هامة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، التي تُمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مؤكدة أنها تتطلع مع بدء تطبيق هذه المبادرة، إلى تحقيق:

1 – نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية.

2 – رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية.

3 – تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ودعم تنافسية المملكة عالميًا.

4 – تحسين ممارسات الأعمال، بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.

وأكدت التزامها بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الجمركي، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة ، من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه وبما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

رفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود

يشار إلى أن الزمن القياسي الذي حققته الهيئة في جميع منافذ المملكة الجمركية برًا وبحرًا وجوًا، يأتي بعد عدة مراحل من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهو يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يومًا في عام 2017م وشهدت تطورًا ملموسًا حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها الهيئة خلال المراحل الماضية.

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