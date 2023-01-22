الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
عاجل.. الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”
وظائف شاغرة بمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.. رابط التقديم
احذر: هذا ما يحدث لجسمك بسبب قلة شرب الماء في الشتاء!
اليورو يُسجل 4.08.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم
علامة في وقت متأخر من الليل تؤشر على الإصابة بـ “الكبد الدهني”
من 32 في مكة لـ 4 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

عاجل.. الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”

عاجل.. الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”

عاجل.. الزكاة والجمارك تُعلن بدء تطبيق “الفسح خلال ساعتين”
١١:٣٦:٤١ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – واس:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عن بدء تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” في جميع منافذها الجمركية البرية والبحرية والجوية.

يأتي ذلك بعد إتمام مرحلة شهدت تعاون وتنسيق متواصل بين منظومة الفسح الجمركي؛ للوصول إلى هذا المستهدف الذي يُعد مُمكنًا أساسيًا لتُصبح المملكة منصة لوجستية عالمية.

احتفاء الهيئة باليوم العالمي للجمارك

وأوضحت أن هذا الإعلان يأتي بالتزامن مع احتفاء هيئة الزكاة والضريبة والجمارك باليوم العالمي للجمارك الذي أقيم اليوم في الرياض وذلك بحضور معالي محافظ الهيئة، المهندس سهيل بن محمد أبانمي، وممثلي منظومة الفسح الجمركي من الجهات ذات العلاقة.

رفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح

وأضافت أن تطبيق مبادرة “الفسح خلال ساعتين” يأتي بعد إتمام مرحلة هامة كانت حافلة بالتعاون والعمل التكاملي، والجهود المتواصلة ورفع مستوى التنسيق بين جميع جهات الفسح، التي تُمثل نموذجًا فريدًا لتوحيد الجهود بين جهات الفسح الجمركي، الرامية للارتقاء بمكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي، مؤكدة أنها تتطلع مع بدء تطبيق هذه المبادرة، إلى تحقيق:

1 –  نتائج إيجابية تتجاوز تيسير وزيادة مرونة العمليات الجمركية.

2 – رفع مؤشرات الأداء والإنتاجية في جميع المنافذ الجمركية.

3 – تعزيز قطاع الخدمات اللوجستية ودعم تنافسية المملكة عالميًا.

4 – تحسين ممارسات الأعمال، بما ينسجم مع موقع ودور المملكة المؤثر في حركة الاقتصاد العالمي.

وأكدت التزامها بتطوير إجراءات الفسح واستحداث المبادرات والبرامج الكفيلة برفع جودة وأداء العمل الجمركي، بالتعاون والتنسيق مع شركاء العمل الجمركي، وتعميق التعاون في هذا الإطار مع الجهات المحلية والدولية كافة ، من القطاعين العام والخاص بما يخدم هذا التوجه وبما يُسهم في رفع كفاءة الخدمات المقدمة.

رفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود

يشار إلى أن الزمن القياسي الذي حققته الهيئة في جميع منافذ المملكة الجمركية برًا وبحرًا وجوًا، يأتي بعد عدة مراحل من التطور المستمر لإجراءات الفسح الجمركي، والخدمات اللوجستية المرتبطة بها، وهو يشكّل خطوة متقدمة تعزز مساعي الهيئة لرفع كفاءة وفاعلية تيسير التجارة عبر الحدود، وذلك بعد أن كانت مدة الفسح تستغرق 12 يومًا في عام 2017م وشهدت تطورًا ملموسًا حتى وصولها اليوم إلى ساعتين فقط، في واحد من أبرز المنجزات التي شهدتها الهيئة خلال المراحل الماضية.

اقرأ أيضًا:

الزكاة والضريبة والجمارك تدعو المكلفين إلى تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة عن ديسمبر الماضي

الكلمات الدلالية:
أخبا السعودية الفسح الجمركي اليوم العالمي للجمارك تطبيق الفسح هيئة الزكاة والضريبة والجمارك

مواد ذات صلة

المزيد
حملة «#مليون_تغريدة_للحرم» ترصد إنجازات خدمة ضيوف الرحمن عبر السنين

حملة «#مليون_تغريدة_للحرم» ترصد إنجازات خدمة ضيوف الرحمن عبر السنين

٠٧:٣٤ م، الجمعة، ٢٥ أغسطس ٢٠١٧
سفارة المملكة بالقاهرة للمواطنين: لا تحملوا أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي

سفارة المملكة بالقاهرة للمواطنين: لا تحملوا أكثر من 10 آلاف دولار أمريكي

١١:٢٢ م، الثلاثاء، ٢٦ يوليو ٢٠١٦
مشاهد جوية لفيضان سد الحليفة بعد انقطاع لمدة ثمان سنوات جنوب حائل

مشاهد جوية لفيضان سد الحليفة بعد انقطاع لمدة ثمان سنوات جنوب حائل

١٢:٥٤ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠٢٢
القطيف.. وفاة 6 شباب غرقاً جراء سقوط سيارتهم في شاطئ الرامس

القطيف.. وفاة 6 شباب غرقاً جراء سقوط سيارتهم في شاطئ الرامس

٠٢:٣٠ ص، الثلاثاء، ٢١ مارس ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *