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وظائف شاغرة بمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.. رابط التقديم
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وظائف شاغرة بمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.. رابط التقديم

وظائف شاغرة بمركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك.. رابط التقديم
١١:٣٥:١٩ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز التواصل الحكومي للعمل الإعلامي المشترك (cgc)، عبر موقعة الرسمي بـ لينكد – ان، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة.

وأوضح المركز أن التقديم للوظائف متاح للمواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مصمم جرافيك موشن
الوصف الوظيفي
هو الشخص المسؤول عن تصميم مشاهد الفيديو، وترتيبها، وتنسيقها وتحويلها إلى قصة جذابة وملهمة، من خلال الدمج بين الرسومات المناسبة لأحداث القصة وذوق الجمهور المُستهدف وتُشجعَهم على التفاعل معها.

المهارات:

-مهارات التصميم الجرافيكي
-مهارات فنية تقليدية
-فهم الرسوم المتحركة
-فهم الخطوط
-فهم نظرية اللون
-التفكير الإبداعي
-مهارات تقنية
– التواصل الجيّد مع الأشخاص

عن المركز

مركز التواصل الحكومي هو أحد الأذرع الحيوية المهمة لوزارة الإعلام، التي تنصب مهمتها الأساسية على تعزيز أدوات التواصل الحكومي وتحقيق التكامل بينها، وفقا لبرنامج عمل إعلامي متكامل، يحقق استراتيجية الوزارة في توحيد الرسالة الإعلامية، والارتقاء بقدرات العاملين في المجال الإعلامي، بما يعكس الصورة الحقيقية للمملكة في الداخل والخارج

التقديم:
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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