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من 32 في مكة لـ 4 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

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من 32 في مكة لـ 4 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

من 32 في مكة لـ 4 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

من 32 في مكة لـ 4 في طريف.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة
١٠:٥٥:٢٧ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع أن تنخفض – بمشيئة الله – درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 32 درجة في مكة المكرمة وجدة، و31 درجة في القنفذة و30 في جازان، والدمام والأحساء وحفر الباطن، و27 درجة في المدينة المنورة و21 درجة في الرياض وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها الباحة 20 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فهي كالتالي: طريف 4 درجات مئوية، والقريات 5، وعرعر والباحة 7، وتبوك وحفر الباطن 9، والمجمعة الدهناء وحائل 10 درجات مئوية.

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وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ووالحدود الشمالية “رفحاء”.

وأصدر المركز تنبيهًا من حالة متوقعة من الأمطار والرياح والأتربة  تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 6 مساءً.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبًا بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً

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