اليورو يُسجل 4.08.. أسعار العملات الأجنبية أمام الريال اليوم

تواصل – فريق التحرير:

ترصد صحيفة “تواصل” أسعار العملات الأجنبية مقابل الريال، اليوم الأحد الموافق 22 من يناير، وفق تحديث البنك المركزي “ساما”.

وسجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الريال اليوم 3.76، في حين بلغ سعر اليورو 4.08 .

وجاءت أسعار العملات أمام الريال، اليوم، كالآتي:

درهم إماراتي 1.02

دينار بحريني 9.96

دينار كويتي 12.29

ريال عماني 9.75

ريال قطري 1.03

جنيه إسترليني 4.65

فرنك سويسري 4.08

تراجع الدولار

في سياق متصل، تراجع الدولار الأمريك، إلى أدنى مستوياته في 7 أشهر، وانخفض المؤشر الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل ست عملات رئيسة بنسبة 1.3% هذا العام، بحسب “رويترز”.

كما تراجع الدولار بنسبة 7.7 % في الأشهر الثلاثة الأخيرة من عام 2022؛ إذ يراهن المستثمرون على أن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) سوف يبطئ وتيرة رفع أسعار الفائدة.

نزول الين 0.64% مقابل الدولار

ونزل الين الياباني 0.64 % مقابل الدولار إلى 129.26، في الوقت نفسه، استقر اليورو في حين سجل الجنيه الإسترليني في أحدث التداولات 1.2372 دولار بانخفاض 0.14 % خلال اليوم.

وأدت التوقعات بأن بنك اليابان المركزي سينهي قريبًا سياسة التحكم في عوائد السندات إلى ارتفاع الين 14% في الأشهر الثلاثة الماضية

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