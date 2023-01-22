وظائف في “الخدمات الأرضية” لمختلف المؤهلات.. الشروط ورابط التقديم

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تعلن الشركة السعودية للخدمات الأرضية (SGS)، عبر موقعها الرسمي، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في جدة.

وبينت أن التقديم للوظائف المتاحة قاصر على المواطنين فقط، وفقًا للتفاصيل التالية:

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المسمى الوظيفي:

– أخصائي تدقيق الشركات

Corporate Audit Specialist

المؤهلات و الخبرات :

-درجة البكالوريوس في المالية أو المحاسبة أو إدارة الأعمال أو ما يعادلها.

-يُفضل الشهادات المهنية ، مثل: CIA و CPA و CCSA و CMA و CISA و CRMA و CFE.

-خبرة ذات صلة لا تقل عن 4 – 6 سنوات

المهام الوظيفية:

-تأكد من اكتمال جميع عمليات التدقيق المنفذة من خلال الإدارات في الوقت المناسب أثناء مراجعة جميع خطوات وتوثيق برنامج التدقيق.

-تحديد ما إذا كان يتم تنفيذ الأنشطة التنظيمية وفقًا لسياسات وإجراءات SGS والتشريعات الحكومية المعمول بها.

-تنفيذ أنشطة التدقيق المنتظمة بما يتماشى مع خطة التدقيق المعتمدة.

-يقوم بإجراء فحوصات لضمان الاستخدام الفعال لموارد الشركة بما يتوافق مع السياسات والإجراءات والخطط المعتمدة.

-تقديم برامج تدقيق شاملة ومفصلة لمهام المراجعة.

-ينفذ مهمة تدقيق محددة خلال إطار زمني محدد لإنجاز خطة ارتباط المراجعة.

-تطوير برامج التدقيق وإجراءات الاختبار ذات الصلة بالمخاطر وأهداف الاختبار.

-الحصول على أدلة ومراجعتها للتأكد من أن استنتاجات التدقيق موثقة جيدًا.

-يضمن أن استنتاجات التدقيق تستند إلى فهم كامل للعملية والظروف والمخاطر.

-يعد ورقة عمل مرجعية دقيقة ومفصلة ومفهومة لإثبات العمل المنجز والرجوع إليه في المستقبل وفقًا لممارسات التدقيق الداخلي المهنية القياسية.

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عن الشركة:

تأسست الشركة السعودية للخدمات الأرضية في عام 2011م تماشياً مع الخطة الاستراتيجية التي تبنتها المملكة لفتح قطاع الطيران في المستقبل، SGS هي دمج لمزودي الخدمات الأرضية الثلاثة الذين كانوا يعملون في المملكة، وهي الخطوط الجوية العربية السعودية للخدمات الأرضية (SAAGS)، خدمات المناولة الوطنية (NHS) وشركة عطار للخدمات الأرضية (شركة عطار للسياحة).

لتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).