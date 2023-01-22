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هل استقدام عاملة منزلية سبب للحرمان من دعم “حساب المواطن”؟

هل استقدام عاملة منزلية سبب للحرمان من دعم “حساب المواطن”؟

هل استقدام عاملة منزلية سبب للحرمان من دعم “حساب المواطن”؟
١٠:٤٩:٠٨ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال برنامج “حساب المواطن”، إن استقدام عاملة منزلية لايؤثر على الدعم المستحق، وفقًا للشروط المعمول بها.

وأضاف حساب “خدمة المستفيدين” في موقع “تويتر” إن “وجود العمالة المنزلية لا يؤثر على دعم حساب المواطن”، ردًا على استفسار جاء فيه: هل استقدام العاملة يؤثر في استحقاق العميل؟ أو يسبب في عدم أهليته؟”.

وتابع في رده: “حيث يصرف الدعم حسب معايير الاستحقاق والتي تؤخذ بعين الاعتبار دخل الأسرة وعدد أفرادها وأعمارهم. ولمعرفة قيمة الاستحقاق في حساب المواطن بإمكانك استخدام حاسبة التقديرية http://portal.ca.gov.sa”.

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شروط استحقاق حساب المواطن:

– أن يكون الشخص حاملاً للجنسية السعودية.
– أو يكون حاملاً لبطاقة التنقل.
– الإقامة بشكل دائم في المملكة ولا يتواجد خارجها بمدة تزيد عن ثلاث شهور في العام.
– عدم تواجد الشخص الراغب في الحصول على الدعم بدور إيواء أو يكون مسجون.
– توافق جميع البيانات الموضحة والمقدمة للبرنامج مع البيانات الموجودة بالجهات المعنية.

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نصيب الفرد في حساب المواطن

-يبلغ نصيب الشخص رب الأسرة في حساب المواطن، 720 ريال.
-يبلغ نصيب الفرد في حساب المواطن، لمن يزيد عمره عن 18 عامًا 360 ريال.
– أما التابع الذي يقل عمره عن 18 عامًا فتبلغ القيمة الخاصة بالدعم 206 ريالات.

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