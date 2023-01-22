استقرار أسعار الذهب اليوم.. وعيار 21 يُسجل 203 ريالات

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استقرت أسعار الذهب، اليوم الأحد، الموافق 22 من يناير، في أسواق المملكة بعد ارتفاع شهدته أول أمس، وسجل عيار 24 نحو 232.63 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.25 ريال.

عيار 21 يسجل 203.56 ريال

وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.56 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.32 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7235 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1628 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.630 ريال.

أسعار الذهب أمس

وأمس، سجل عيار 24 نحو 232.63 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.25 ريال، فيما وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.56 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.48 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.70 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.32 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7235 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1628 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.630 ريال.

أسعار الذهب أول أمس

وأول أمس الجمعة، سجل عيار 24 نحو 233.00 ريالاً، فيما سجل عيار 22 نحو 213.58 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 21 نحو 203.88 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 174.75 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 135.92 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 116.50 ريال.

فيما بلغت أسعار أوقية الذهب 7246 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1631 ريالاً، وأسعار كيلو الذهب 232.999 ريال.

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