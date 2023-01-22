تنويه مهم من التأمينات الاجتماعية حول الاستفادة من ضم المعاش قبل بلوغ الستين

تواصل – فريق التحرير:

تفاعل حساب “التأمينات الاجتماعية” على تويتر مع سؤال أحد المستفيدين قال فيه : “بعد تحويل المعاش التقاعدي للموظف الحكومي على التأمينات الاجتماعية ..هل الخدمة في القطاع الخاص قبل العمل في القطاع الحكومي تضم كأجمالي عدد سنوات خدمه أم كفرق في الراتب ؟”.

وأضاف الحساب: “عزيزي العميل يمكن الاستفادة من المدد المضمومة لاستحقاق المعاش قبل بلوغ سن الستين وذلك في حال كانت أسباب الضم ناتجة عن التحول أو التخصيص أو كان انتهاء الخدمة بسبب الوفاة أو العجز أو التنسيق من الخدمة”.

وفي وقت سابق، أوضحت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، طرق تقديم طلبات ضم المدد والخدمات، واحتساب المعاش بعد ضم المدد، كذلك خدماتها الأخرى عبر تطبيق التأمينات الاجتماعية، وخدماتها الإلكترونية.

توجد 3 طرق لتقديم طلبات ضم المدد هي: تقديم الطلب مباشرة إلى الجهة المختصة بتطبيق النظام الأول أو إلى أحد فروعها

عن طريق جهة العمل التي يعمل بها

إرسال طلبه بالبريد المسجل إلى الجهة المختصة تقديم الطلب اختياري ويعتبر طلب ضم مدد الاشتراك حق اختياري للمشترك، فله طلب الضم من عدمه، ويحق للمشترك العدول عن طلب ضم خدماته حتى لو تمت الموافقة على طلبه، حسب “اليوم”.

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