بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

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قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الأرض التي تجب فيها الزكاة هي الأرض التي جزم المالك بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح.

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”، ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة هو نية المالك وجزمه بيع الأرض بنية التربح سواء حاليًا أو مستقبلاً، بغرض النظر عن عرضها فالعرض ليس مؤثرًا وإنما المؤثر هو النية.

وأضاف أن من كان عنده أرض، وجزم بنية بيعها الآن بقصد التربح، ومضى على ذلك سنة هنا يجب عليه أن يزكيها، أو أنه قصد بيعاه في المستقبل وجزم بهذه النية بقصد التربح وجب عليه أيضًا أن يزكيها، وذلك عند جمهور الفقهاء.

حالات الأرض التي لا تجب فيها الزكاة

وأشار إلى أن الأرض التي لم ينوي بها البيع وإنما قصد أن يبني عليها مسكنًا، أو استراحة، أو عقار لتأجيره، هذه لا زكاة فيها، وهكذا الأرض التي تردد في النية أيضًا لا زكاة فيها، وهكذا الأرض التي جزم بنية البيع لكن ليس بنية التربح، وإنما مثلًا بقصد الحصول على سيولة محتاجًا لها، أو أنه رغب عن هذه الأرض، أو عرض بيته للبيع كونه انتقل إلى بيت آخر، ومضى على هذا الأرض سنة فأكثر، هذا كلها لا تجب فيه زكاة، إنما تجب في حالة واحدة، وهي أن يلزم بنية البيع بقصد التربح ويمضي على ذلك سنة فأكثر فتجب فيها الزكاة.

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