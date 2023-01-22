الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة
مطلقة ليس لديها أبناء هل تستحق الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية تُجيب
صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)
هاشتاق “قلوبنا بدون ذكر الله موحشة” يتصدر التريند.. ومغردون: الذكر يطرد الشيطان
معلومات تهمك.. اليوم اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

بالفيديو.. “الخثلان” يوضح ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة
١٠:٠١:٢١ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام  محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إن الأرض التي تجب فيها الزكاة هي الأرض التي جزم المالك بنية بيعها في الحال أو في المستقبل بقصد التربح.

ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في “تويتر”،  ضابط الأرض التي تجب فيها الزكاة هو نية المالك وجزمه بيع الأرض بنية التربح سواء حاليًا أو مستقبلاً، بغرض النظر عن عرضها فالعرض ليس مؤثرًا وإنما المؤثر هو النية.

وأضاف أن من كان عنده أرض، وجزم بنية بيعها الآن بقصد التربح، ومضى على ذلك سنة هنا يجب عليه أن يزكيها، أو أنه قصد بيعاه في المستقبل وجزم بهذه النية بقصد التربح وجب عليه أيضًا أن يزكيها، وذلك عند جمهور الفقهاء.

حالات الأرض التي لا تجب فيها الزكاة

وأشار إلى أن الأرض التي لم ينوي بها البيع وإنما قصد أن يبني عليها مسكنًا، أو استراحة، أو عقار لتأجيره، هذه لا زكاة فيها، وهكذا الأرض التي تردد في النية أيضًا لا زكاة فيها، وهكذا الأرض التي جزم بنية البيع لكن ليس بنية التربح، وإنما مثلًا بقصد الحصول على سيولة محتاجًا لها، أو أنه رغب عن هذه الأرض، أو عرض بيته للبيع كونه انتقل إلى بيت آخر، ومضى على هذا الأرض سنة فأكثر، هذا كلها لا تجب فيه زكاة، إنما تجب في حالة واحدة، وهي أن يلزم بنية البيع بقصد التربح ويمضي على ذلك سنة فأكثر فتجب فيها الزكاة.

إقرأ أيضًا:

بالفيديو.. الخثلان يوضح خطأً شائعًا في الوضوء قد يبطل الصلاة

الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الخثلان الزكاة زكاة الأرض سعد الخثلان ضابط الأرض

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بحالة جوية ممطرة تشهدها المملكة في هذا الموعد

توقعات بحالة جوية ممطرة تشهدها المملكة في هذا الموعد

٠٥:٠١ م، الأثنين، ٣١ أكتوبر ٢٠٢٢
بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف الرحمن: من سعادتنا نود ألا نرجع إلى بلادنا (فيديو)

بعد أداء فريضة الحج.. ضيوف الرحمن: من سعادتنا نود ألا نرجع إلى بلادنا (فيديو)

٠٢:٣٢ م، الخميس، ١٤ يوليو ٢٠٢٢
إعفاء مخالفي الإقامة من بصمة «مُرحَّل» وإمهالهم 3 أشهر للمغادرة

إعفاء مخالفي الإقامة من بصمة «مُرحَّل» وإمهالهم 3 أشهر للمغادرة

٠٣:٤٤ م، السبت، ١٤ يناير ٢٠١٧
فاكهة المشمش.. منجم للمعادن والفيتامينات

فاكهة المشمش.. منجم للمعادن والفيتامينات

٠٥:٤٩ م، الأحد، ١٢ يوليو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *