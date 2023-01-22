مطلقة ليس لديها أبناء هل تستحق الضمان الاجتماعي؟ الموارد البشرية تُجيب

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الموارد البشرية مدى إمكانية حصول المطلقة التي ليس لديها أبناء على الضمان الاجتماعي.

وقال حساب العناية بالمستفيدين التابع للوزارة في موقع “تويتر”، إن “المطلقة التي ليس لديها أبناء سيتم دراسة استحقاقها مع الأسرة التي تعيش معها بناءً على معايير الاستحقاق في نظام الضمان الاجتماعي المطور”.

وتابع ردًا على سؤال من امرأة تقول: “أنا مطلقة وماعندي أولاد هل ينزلي ضمان؟”: “يمكنك التسجيل من خلال البوابة الإلكترونية (منصة الدعم والحماية الإجتماعية) (اضغط هنا)

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خدمة معاش الضمان

معاش الضمان الاجتماعي، وهو عبارة عن صرف مبلغ مالي شهري للمستفيدين (و أموال هذا البرنامج من الزكاة)، ويقتصر الانتفاع من هذا البرنامج على المواطنين المقيمين في المملكة إقامة دائمة ممن تتوافر فيهم الشروط المبيّنه في نظام الضمان الاجتماعي.

ويستثنى من شرط الجنسية المرأة الأجنبية المتزوجة من مواطن أو أرملته التي لها أولاد منه، وكذلك أبناء الأرملة المواطنة من زوجها الأجنبي. كما يستفيد من أحكامه المعوقون، والأرامل ذوات الأيتام، والأيتام، ممن لا تتوفر لديهم وثائق إثبات الجنسية السعودية ولديهم بطاقات تنقل، وذلك وفقًا للشروط التي تبينها لائحة الضمان الاجتماعي.

الفئات المستهدفة من الخدمة الإلكترونية:

-من بلغ سن الشيخوخة

-المطلقات، والمطلقات مع أولادهن

-الأرامل، والأرامل مع ألايتام

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شرح مبسط لآلية استخدام الخدمة:

-يجب أن تنطبق على المستفيد إحدى الفئات المستهدفة.

-يجب أن تنطبق على المستفيد شروط الاستحقاق للمعاش الضماني.

-في حال استحقاق المستفيد للتقديم على المعاش الضماني، يقوم المستفيد بملأ بيانات الطلب وهي:

1 – بيانات العائل (إن وجدت)

2 – بيانات الدخل

3 – بيانات الأسرة

4 – بيانات الحساب البنكي

5 – إرفاق الأوراق المطلوبة وبياناتها

6 – يقوم المستفيد بتقديم الطلب ومتابعته من “طلباتي” حتى يتم اتخاذ قرار فيه.