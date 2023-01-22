هاشتاق “الرخصة المهنية رياضيات” يتصدر التريند مع انطلاق الاختبارات اليوم

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تصدر هاشتاق “الرخصة المهنية رياضيات” التريند في المملكة صباح اليوم مع انطلاق اختبار الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية.

وتداول المغردون العديد من الأسئلة المتوقعة في الاختبار، مشددين على أهمية معرفتها جيدا قبل دخول اللجنة.

والرخصة المهنية، هي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجـراءات محـددة يكــون حاملهــا مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسـب مسستويات محددة ومدة زمنية محددة.

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

وتتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم