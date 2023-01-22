الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)
هاشتاق “قلوبنا بدون ذكر الله موحشة” يتصدر التريند.. ومغردون: الذكر يطرد الشيطان
معلومات تهمك.. اليوم اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية
تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً
“الصحة” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين اليوم.. و3 معايير للمفاضلة
تتضمن ساعات العمل والأسعار.. شروط جديدة لإقامة أسواق النفع العام

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)

صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)

صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)
٠٩:٤٩:٥٦ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة غريبة، وثق مقطع فيديو قيام تمساح ضخم بانتشال جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه.

وغرق الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

وأصابت الصدمة سكان بلدة موارا جاوا، عندما شاهدوا التمساح يحمل جثة الطفل، وهو ما أظهره مقطع فيديو، يظهر فيه التمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون “tvOne” الإندونيسية.

اقرأ أيضًا:

شاهد.. الاستعانة بشاحنة لرفع تمساح ضخم يتجول بين منازل ولاية أمريكية

ماذا فعل التمساح بعد إعادة جثة الطفل؟

وبعد أن انتهى من مهمته غير التقليدية، اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر، بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

ولم يكن في جثة الطفل علامات على جروح، باستثناء، عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.

الكلمات الدلالية:
تمساح ضخم جثة طفل نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا

مواد ذات صلة

المزيد
وزير بريطاني: دعم إيران للحوثيين خرق لقانون مجلس الأمن (فيديو)

وزير بريطاني: دعم إيران للحوثيين خرق لقانون مجلس الأمن (فيديو)

١١:٤١ ص، الخميس، ١٢ يناير ٢٠١٧
مرشح للخارجية الأمريكية: دعم إيران للإرهاب مستمر بلا هوادة

مرشح للخارجية الأمريكية: دعم إيران للإرهاب مستمر بلا هوادة

١١:٤٦ م، الأحد، ١٣ نوفمبر ٢٠١٦
«الزكاة والضريبة» تدعو المكلفين لتقديم إقرارات «القيمة المضافة»

«الزكاة والضريبة» تدعو المكلفين لتقديم إقرارات «القيمة المضافة»

٠٤:٣٤ م، الأحد، ١٨ سبتمبر ٢٠٢٢
تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مُهرِّب مخدرات بجدة

تنفيذ حكم القتل تعزيرًا في مُهرِّب مخدرات بجدة

١٢:٣٠ م، الأربعاء، ١٠ يونيو ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *