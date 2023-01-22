صدق أو لا تصدق.. تمساح يساعد في عودة طفل غارق إلى أهله (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

في واقعة غريبة، وثق مقطع فيديو قيام تمساح ضخم بانتشال جثة طفل في نهر ماهاكام بمنطقة كالمنتان الشرقية في إندونيسيا، بعد غرقه في النهر وفشل أسرته في العثور عليه.

وغرق الطفل محمد زياد ويجايا، البالغ من العمر 4 سنوات، في نهر ماهاكام بينما كان يلعب بمفرده خلف منزله في موارا جاوا.

وأصابت الصدمة سكان بلدة موارا جاوا، عندما شاهدوا التمساح يحمل جثة الطفل، وهو ما أظهره مقطع فيديو، يظهر فيه التمساح يحمل على ظهره جسد طفل صغير إلى ضفة النهر، بحسب شبكة تلفزيون “tvOne” الإندونيسية.

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ماذا فعل التمساح بعد إعادة جثة الطفل؟

وبعد أن انتهى من مهمته غير التقليدية، اختفى التمساح على الفور في مجرى النهر، بعد أن شاهد السكان وعائلة الضحية جثة الطفل. وقام فريق البحث والإنقاذ المشترك والسكان بإجلاء الجثة على الفور لنقلها إلى البر الرئيسي.

ولم يكن في جثة الطفل علامات على جروح، باستثناء، عضة في الظهر اضطر التمساح لإحداثها لدى التقاط جسد الضحية من مياه النهر وحمله.