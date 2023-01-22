معلومات تهمك.. اليوم اختبارات الرخصة المهنية لرياض الأطفال والتربية الأسرية

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تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

والرخصة المهنية، هي وثيقة تصدر من الهيئة، وفق معايير وإجـراءات محـددة يكــون حاملهــا مؤهلاً لمزاولة مهنة التعليم بحسـب مسستويات محددة ومدة زمنية محددة.

ويُعد اجتياز اختبار الرخص المهنية أحد متطلبات الحصول على الرخصة المهنية، ويتكون من جزئين: الجزء الأول: الاختبار التربوي العام ويشترك فيه جميع المعلمين، أما الجزء الثاني فهو اختبار تخصصي يتناول مفاهيم التخصص وبنيته. ويبلغ عدد التخصصات المعتمدة حاليًا في الهيئة للمعلمين (38) تخصّصًا.

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الاختبارات المعتمدة للرخصة المهنية للوظائف التعليمية:

تتألف اختبارات الرخص المهنية للوظائف التعليمية من اختبارين أساسيين:

الاختبار التربوي العام.

الاختبار التخصصي.

الاختبار التربوي العام:

هو أداة تقويمية مقننة لقياس مدى تحقق المعايير التربوية العامة للمتقدم على الرخصة المهنية.

ويغطي الاختبار التربوي العام المجالات التالية:

المجال الأول: القيم والمسؤوليات المهنية

المجال الثاني: المعرفة المهنية

المجال الثالث: الممارسة المهنية

وتقاس هذه المجالات وفقا للمعايير الرئيسة وعددها 10 معايير هي:

المعيار الأول: الالتزام بالقيم الإسلامية الوسطية، وأخلاقيات المهنة، وتعزيز الهوية الوطنية

المعيار الثاني: التطوير المهني المستمر

المعيار الثالث: التفاعل المهني مع التربويين والمجتمع

المعيار الرابع: الإلمام بالمهارات اللغوية والكمية

المعيار الخامس: المعرفة بالمتعلم وكيفية تعلمه

المعيار السادس: المعرفة بمحتوى التخصص وطرق تدريسه

المعيار السابع: المعرفة بطرق التدريس العامة

المعيار الثامن: التخطيط للتدريس وتنفيذه

المعيار التاسع: تهيئة بيئات تعلم تفاعلية وداعمة للمتعلم

المعيار العاشر: التقويم

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شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم علاقتها بالعلاوات والترقيات

مراحل إصدار الرخصة

– دخول المتقدم للنظام الإلكتروني للرخص المهنية والتسجيل فــي الاختبارات المهنية، وتحقـق الهيئة من صحة كافة بياناته الشخصية والمهنية.

– إجراء الاختبارات المهنية، وتنتهي بإعلان نتائجها.

– يقـوم المتقـدم بطلب إصدار رخصته وفق المسـتوى الـذي تحققـت فيـه كافة الاشـتراطات وتقـوم الهيئة بعد ذلك بإصدارها.

مدة سريان الرخصة

– تبدأ مدة سريان الرخصة من تاريخ إصدارها أو ترقيتها أو تجديدها.

يتم تحديد تاريخ نهاية مدة سريان الرخصة على النحو التالي:

– في حال أصدر المتقـدم رخصته خلال سنة ميلاديـة مـن تاريخ اجتيـازه الاختبار الأحدث؛ فإن مدة سـريانها تنتهي بعد خمس سـنوات مـن تاريخ إصدارهـا.

– في حال أصدر المتقـدم رخصته بعد انتهاء سنة ميلادية من تاريخ اجتيازه الاختبار الأحدث فإن مدة سريانها تنتهي بعـد خمس سنوات من تاريخ نهاية تلك السنة.

– في حال تجديد الرخصة أو ترقيتها فـإن مدة سريانها تنتهـي بعـد خمـس سـنوات من تاريخ التجديـد أو الترقية.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

وفيما يلي بعض المعلومات الأساسية حول شروط الحصول على الرخصة المهنية، كما بين الإعلامي سعود الشهري عبر برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”:

-يرتبط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم بالعلاوات والترقيات بالحصول عليها.

الرخصة المهنية 3 أنواع، ممارس ومتقدم وخبير.

-الفرق بين أنواع الرخص يكون في الرواتب، والحصول على الترقيات.

-من يأخذ درجة 80 يصبح معلم خبير، ويحصل على علاوة مادية وترقيات.

3 خطوات لاستعادة رسوم الرخصة

إذ لم تستطع خوض اختبار رخصة مهنية، هناك ثلاث أعذار تستطيع استرجاع رسوم الاختبار، في الحالات التالية:

– حالة وفاة من الدرجة الأولى مع إرفاق مايثبت

– حادث سير في نفس يوم الاختبار

٣- تقرير طبي رسمي مرفق من منصة صحتي.