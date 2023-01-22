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تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً

تنبيه متقدم من الأرصاد: أمطار ورياح وأتربة على هذه المناطق حتى الـ 6 مساءً
٠٨:٤١:٣٩ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد اليوم، تنبيهًا عن تكوّن أمطار رعدية مصحوبة برياح سطحية نشطة على عدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المتوقعة تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاطا في الرياح السطحية وتدنٍ في مدى الرؤية، على هذه المناطق:

1 – منطقة المدينة المنورة، وتشمل “ينبع والرايس واليتيمة ووادي الفرع”.

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2 – منطقة الباحة، وتشمل ” العقيق والقرى والمندق وبلجرشي وبني حسن”.

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3 منطقة مكة المكرمة، وتشمل ” الطائف وأضم وميسان والعرضيات والخرمة والمويه وتربة ورنية”.

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4 – منطقة عسير، وتشمل “أبها وأحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب النماص ولقرن وتنومة”.

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5 – منطقة جازان، وتشمل “الحرث والدائر والريث والعارضة والعيدابي وفيفا وهروب وأبو عريش وأحد المسارحة والطوال والفطيحة وصامطة وصبيا وضمد”.

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الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 6 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار والرياح والأتربة  تستمر بمشيئة الله تعالى خاصة على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، حتى الساعة الـ 6 مساءً.

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ووالحدود الشمالية “رفحاء”.

“الدفاع المدني” يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر

فيما دعا “الدفاع المدني” إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر لاحتمالية هطول أمطار رعدية على أجزاء من مناطق المملكة، مطالبة بضرورة الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمستنقعات المائية والأودية والسدود وعدم السباحة، والالتزام بالتعليمات.

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