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“الصحة” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين اليوم.. و3 معايير للمفاضلة
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“الصحة” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين اليوم.. و3 معايير للمفاضلة

“الصحة” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين اليوم.. و3 معايير للمفاضلة

“الصحة” تستقبل طلبات ترقيات الإداريين اليوم.. و3 معايير للمفاضلة
٠٨:٢٦:١٩ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تستقبل وزارة الصحة ابتداء من اليوم طلبات ترقيات الإداريين في القطاعات الصحية للمراتب الوظيفية من الثانية وحتى العاشرة ممن أكملوا المدة النظامية، حتى 6/‏‏‏7/‏‏‏1444هـ.

معايير المفاضلة

وقالت الوزارة إنه تم اعتماد معايير المفاضلة على النحو التالي:

1- تقييم الأداء الوظيفي 50%
2- المبادرات والإنجازات 30٪
3- التطوير والتدريب 20%.

ودعت الوزارة، الراغبين في المفاضلة للدخول على منصة «مسار» الإلكترونية بوزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية للتقدم على الوظائف المعلن عنها للترقية خلال 7 أيام منذ فتح باب التقديم، مبينة أنه لا يمكن العدول عن الترقية بعد ظهور نتائج المفاضلة.

ميثاق الأداء الوظيفي 

كانت الصحة قد حذرت في تعميم داخلي من أن عدم إدراج ميثاق الأداء الوظيفي سيترتب عليه إيقاف 4 خدمات وهي: «النقل والتكليف، والترقيات، وبدل التميز، وتجديد العقود».

جدير بالذكر أن ميثاق الأداء الوظيفي هو نموذج لتحديد الأهداف، والجدارات والوزن النسبي، والوزن، والنتائج لكل المستهدفة، لكل جدارة هدف، وجدارة، ويتم إعداده وتوقيعه من الموظف ورئيسه في بداية دورة الأداء.

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