تتضمن ساعات العمل والأسعار.. شروط جديدة لإقامة أسواق النفع العام

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يهدف مشروع القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام، الذي طرحه قطاع البيئة والزراعة والمياه والثروات الحية بوزارة البيئة والمياه والزراعة، إلى تنظيم أسواق النفع العام، واستكمال الأحكام الفنية التابعة للائحة التنفيذية لنظام الزراعة، وإصدار القواعد العامة المنظمة لعمل أسواق النفع العام.

وتضمن المشروع القواعد العامة لأسواق النفع العام، والشروط الخاصة بأسواق النفع العام الجديد، في المناطق التي لا يوجد بها أسواق، ومن بينها أن يتوفر بها مكتب أو وحدة زراعية بها، ومدى الحاجة الفعلية للسوق الجديدة والميزة والخدمة التي تقدمها، وأن تحتوي على ميزة نسبية عن السوق القائمة.

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الضوابط الواجب مراعاتها لمقدمي الخدمة

ووفقًا لصحيفة “عكاظ”، فقد تضمنت الضوابط الواجب مراعاتها لمقدمي الخدمة:

-أن يكون العاملون التابعون للمنشآت مقدمو الخدمة نظاميين ومطابقين للشروط والضوابط الواردة في المادة التاسعة والثلاثين من اللائحة التنفيذية لنظام الزراعة

-حاصلين على تصاريح بالعمل

-ألا يمارسوا العمل إلا بعد الحصول على تصريح من الوزارة أو من يمثلها

-على مقدم الخدمة وضع لوحة تبين أسعار الخدمة التي يقدمها وتفاصيلها ويمنع التضامن بين مقدمي الخدمة لتحديد الأسعار

-نحدد إدارة السوق لباسًا على شكل صدرية (يونيفورم) لمقدمي الخدمة

-أن يقدم خدمة التسويق الإلكتروني أو التقليدي لمن يحتاجها من أصحاب المحلات والمباسط والحظائر والمزارعين

-ألا ينشر إعلانات مرئية خارج المحلات والمباسط والحظائر إلا بموافقة إدارة السوق وأخذ تصريح بذلك

-أن يوضح الأسعار للخدمات التي يقدمها بحيث لا تتجاوز 5% على المشتري.

كما تشمل القواعد الخاصة بإنشاء أسواق النفع العام:

-ضرورة أن يتناسب عدد السكان بالمنطقة مع عدد الأسواق المراد إنشاؤها

-ألَّا تكون السوق القائمة مزدحمة وغير كافية لاستيعاب جميع الأنشطة وتحتاج المدينة أو المحافظة إلى سوق أخرى

-أن يراعى عند إنشاء أسواق المواشي الجديدة أن تكون خارج النطاق العمراني

-عند توافق السوق مع المعايير السابقة يتم الرفع للوزارة للبتّ في الطلب مرفق معه:

-موافقة المجلس المحلي على إقامة السوق

-صورة جوية تبين موقع السوق الجديدة والأسواق الأخرى القائمة، والمسافة بينها وبين الأسواق الأخرى

-مبررات إقامة السوق الجديدة.

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متطلبات إنشاء الأسواق والمزادات

شملت القواعد الجديدة لإنشاء سوق جديدة متطلبات إقامة الأسواق الموسمية والمزادات على النحو التالي:

-وجود جهة منظمة للسوق أو المزاد وتتحمل كافة الأعباء المالية والتنظيمية

-نحديد الغرض من إقامة السوق الموسمية أو المزاد ومدة السوق

-يفضل ألّا يؤثر على حركة ونشاط سوق النفع العام بالمنطقة.

-عند توفر المعايير السابقة يتم الرفع للفرع بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية مرفقة معه:

-طلب رسمي من الجهة المنظمة للسوق الموسمية أو المزاد

-توضح الغرض من إقامة السوق أو المزاد

-أن تتحمل كافة الأعباء المالية والإدارية.

-يحال الطلب للجهات المختصة لأخذ موافقتها مثل (المحافظة – الدفاع المدني – هيئة السياحة)، والرفع لفرع الوزارة بالمنطقة لأخذ الموافقة النهائية.

وتحدد القواعد الجديدة، أيام وساعات العمل بالأسواق، حيث يحدد فرع الوزارة بالمنطقة أيام وساعات العمل المناسبة لكل سوق في المدن والمحافظات والمراكز التابعة له في الأيام العادية والموسمية مثل (رمضان – الحج)، والتنسيق مع الإمارة أو المحافظة حسب الحاجة، وتوضع لوحة بشكل واضح عند مداخل السوق توضح أيام وساعات العمل في السوق، وكذلك في أيام المواسم مع تحديد اسم الموسم وتاريخ بدايته ونهايته.

طريقة إصدار الترخيص

وتتضمن القواعد العامة لأسواق النفع العام، أن تصدر الوزارة عبر “منصة زراعي” تراخيص المحل والحظائر والمباسط، وكذلك تصدر تصاريح للأفراد العاملين بالسوق سواء التابعين للمحلات أو أصحاب العمل الحر، كما هو موضح بضوابط مقدمي الخدمة، ومدة التراخيص حسب مدة عقد الإيجار.

ويحق للوزارة إلغاء التراخيص إذا تم إلغاء عقد الإيجار أو انتهاؤه ولم يقم صاحبه بتجديده، وعن المحلات التي لا توجد لها اشتراطات مثل البقالات والمطاعم وغيرها، تطبق عليها الاشتراطات الصادرة من وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وإجراءات استخراج التراخيص والتصاريح وتجديدها وإلغائها في أسواق النفع العام.