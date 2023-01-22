الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٢ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
أحد أبناء المملكة يبتكر استراتيجية جديدة لمواجهة السرطان
عبر “أبشر”.. عقوبة مغلّظة عند إصدار الأبناء تصاريح سفر دون علم الوالدين
خدمة اليوم.. 4 خطوات للاعتراض على إيقاف رخصة تجارية
حتى تكون أكثر إيجابية.. توقف عن التفكير بهذه الطريقة
السيارات الكهربائية تستحوذ على 20 ٪ في كاليفورنيا بأمريكا

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

اليوم.. انطلاق الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة
٠٨:٠٥:٥٢ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

برعاية خادم الحرمين الشَّريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، يفتتح الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، أمير منطقة مكَّة المكرَّمة اليوم، الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة، الذي ينظمه معهد خادم الحرمين لأبحاث الحجّ والعمرة بجامعة أمِّ القُرى.

ويعقد المؤتمر تحت شعار: “نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن ” بقاعة الملك عبدالعزيز التاريخيَّة بالمدينة الجامعيَّة بالعابدية.

اقرأ أيضًا:

برعاية خادم الحرمين.. جامعة أم القرى تنظم الملتقى العلمي 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة

33 ورقة علمية

وصرح عميد معهد خادم الحرمين الشَّريفين لأبحاث الحجِّ والعمرة بجامعة أمِّ القرى، الدكتور تركي بن سليمان العمرو بأنَّ الملتقى يشمل (7) جلسات علمية، يناقش فيها (33) متحدثًا عددًا من المحاور العلمية، إضافة إلى ورش عمل وجلسات للملصقات العلمية.

اقرأ أيضًا:

من “الداخل والخارج”.. تعرّف على أعداد الحجاج في موسم 1444هـ

وأضاف أن ذلك سيكون من خلال ثلاثة محاور رئيسة تناقش ثقافة تجربة الضيف وأهميَّتها في تحقيق رضا ضيوف الرَّحمن عن جودة الخدمات المقدمة لهم وفهم احتياجاتهم وتوقعاتهم، مع تطبيق أفضل الممارسات المحليَّة والعالميَّة في مفهوم تجربة الضيف وتطبيقاته في منظومة الحجّ والعمرة.

الكلمات الدلالية:
آخر أخبار السعودية أخبار السعودية السعودية اليوم الملتقى العلمي الـ 22 لأبحاث الحج والعمرة والزيارة معهد خادم الحرمين لأبحاث الحجّ والعمرة بجامعة أمِّ القُرى نحو تجربة متميِّزة لخدمة ضيوف الرَّحمن

مواد ذات صلة

المزيد
«كورونا».. إصابة جديدة وتماثل حالة للشفاء بالرياض

«كورونا».. إصابة جديدة وتماثل حالة للشفاء بالرياض

٠٢:٤١ م، الأربعاء، ٢٩ يوليو ٢٠١٥
مجلس التنسيق السعودي القطري يؤكد على تغليب الحكمة في معالجة مختلف الأحداث العربية والاسلامية

مجلس التنسيق السعودي القطري يؤكد على تغليب الحكمة في معالجة مختلف الأحداث العربية والاسلامية

٠٣:٣٩ م، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧
ملك الأردن يتوعد من يهاجم حدود وأمن بلاده

ملك الأردن يتوعد من يهاجم حدود وأمن بلاده

٠٥:٠١ م، الثلاثاء، ٢١ يونيو ٢٠١٦
«الجوازات»: «وطن بلا مخالف» تنتهي خلال يوم و«عقوبات» بحق المتأخرين

«الجوازات»: «وطن بلا مخالف» تنتهي خلال يوم و«عقوبات» بحق المتأخرين

٠٤:٤٦ م، الأحد، ٢٥ يونيو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *