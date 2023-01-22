أحد أبناء المملكة يبتكر استراتيجية جديدة لمواجهة السرطان

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استطاع الدكتور ياسر الضامن عضو هيئة التدريس بجامعة ولاية ميشيغان الأمريكية، ابتكار استراتيجية رائدة في العلاج المناعي للسرطان يمكن أن تقلص الأورام وتزيد من المقاومة العلاجية ضد بعض أنواع السرطان.

وقال الضامن: “الفكرة كلها هي معالجة المرضى من الداخل، وليس بالأدوية للقضاء على السرطان، بناء على عملي السابق، ابتكرت طريقة لتسخير جهاز المناعة النشط طبيعيًا للتحكم في نمو الورم عن طريق تنشيط عمل خلايا محددة في جهاز المناعة، مثل الخلايا القاتلة الطبيعية NK cells، والخلايا المناعية الفطرية، مثل البلاعم والخلايا التغصنية، داخل الأورام”.

ونشر الضامن بحثًا في مجلة “Molecular Therapy” بعدما استغرق المشروع البحثي نحو عامين، ليكمل بذلك 41 ورقة علمية محكمة منشورة في مجلات عالمية مرموقة، فضلًا عن 3 براءات اختراع سابقة مسجلة في هيئة الدواء والغذاء الأمريكية.

10 آلاف مريض بالسرطان

في سياق متصل، أعلنت شركة بيونتيك الألمانية لصناعة لقاحات كورونا أن تجارب لقاحات السرطان المتطورة يمكن أن تبدأ في المملكة المتحدة في سبتمبر.

ويأتي ذلك ضمن شراكة جديدة لـ”بيوتنيك” مع الحكومة البريطانية، لتسريع تطوير تقنية الحمض النووي الريبوي (الرنا المرسال) التي كانت وراء لقاحات فيروس كورونا، وفق مجلة فوربس.

وأضافت أنه من المقرر أن يُعالج ما يصل إلى 10 آلاف مريض بالسرطان في المملكة المتحدة بعلاجات سرطان “الرنا المرسال” بحلول عام 2030، كجزء من تجربة سريرية تختبر العلاجات الجديدة كعلاج معتمد.

وغالباً ما توصف هذه العلاجات بأنها لقاحات للسرطان، لأنها تعمل عن طريق تدريب الجهاز المناعي للمريض على استهداف الخلايا السرطانية ومهاجمتها.

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