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حتى تكون أكثر إيجابية.. توقف عن التفكير بهذه الطريقة
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حتى تكون أكثر إيجابية.. توقف عن التفكير بهذه الطريقة

حتى تكون أكثر إيجابية.. توقف عن التفكير بهذه الطريقة

حتى تكون أكثر إيجابية.. توقف عن التفكير بهذه الطريقة
٠٧:٣٦:١٩ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التجرير:

قدّم الكاتب عبدالعزيز اليوسف، روشتة نصائح تساعد على التعامل مع المواقف والأشياء المختلفة في الحياة، وتخلصنا من الأنا الشخصية، لنكون أكثر إيجابية في التعامل مع واقعنا ومحيطنا.

التخلص من الغموض وانتظار المجهول

ويدعو اليوسف في مقال نشرته صحيفة “الرياض” تحت عنوان: “وقت مكسور..!”، إلى التخلص من الغموض الذي “يجعل الشخص يشعر بأن ما يقوم به سيميزه حتمًا عن غيره، وهُنا الأنا تظهر وبقوة.. وقد نظن أن جعل فكرة مُبهمة هو عدم وضوحها بالأساس لدينا، ونريد أن نرمي إلى شيء لا نستطيع الإفصاح عنه لكي يكون مع قليل من الإبهام أقل نقدًا موجهًا”.

ويدعو أيضًا إلى الانشغال بالأشياء المعلومة أكثر من التركيز على المستقبل المجهول، قائلاً: ننتظر المجهول وندع انتظار المعلوم.. فيشغلنا الغيب عن الشاهد، ويملأ عقولنا المستقبل، فلا نلتفت إلى الحاضر فتضيع بيننا فرص التقدُّم بالتراجع، ونتراجع ظناً منّا أننا نتقدّم، فترتبك بيننا المُنى، وتختلف حولنا الرؤى فلا نكاد نجد الطريق والمنفذ”.

وفي سياق دعوته الإيجابية، ينصح اليوسف عند خسارة شيء ما بالتوقف عن التفكير في سبب خساته إلى التفكير في كيفية استعادته بفرصة أخرى، “لذلك نجد الوقت يتفتت بين أيدينا، فلا نصل إلى نتيجة.. ونحن بين تكرار ذكر الخسارة وترديد الألم بسببها وإشغال الذهن فيما تمّ فقده وضياعه.. وبين ندب وندم، وآهات وسقم.. يضيع التفكير فتتبعثر فرص التعويض”.

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مواقف وبدائل 

ورصد الكاتب أيضًا، مجموعة من المواقف التي يتسم بها السلوك البشري طارحًا البدائل لها على النحو التالي:

-نركّز ونقف على نقاط الاختلاف مع الآخر، ونتجاهل نقاط الاتفاق معه.. هنا يتمّ بتر العلاقة العاقلة، ومحق الفائدة الكبيرة، وقتل التواصل والتفاعل بيننا فتكون النتيجة الإقصاء والافتراق وحمل البغضاء.

-نتعلق بتأثير الآخر علينا ولا نحاول العودة إلى ذواتنا التي تخلصنا من هذا التأثير، فلا ننتظر أن يبدأ لينتهي بل نبادر لنؤثر.. ونبدأ لننتهي نحن.

-نحاول فهم الحقيقة من أفواه الكاذبين، فنتعاطى معها بكل طيبة، فلا نفرّق حينها بين حالة الصدق ومشكلة الكذب، لتسقط قلوبنا سهواً ونتأثر بجراح الأسى، فتختلف خطواتنا، وتتبعثر أحاسيسنا.

-نهتمّ بما نحلم به، ولا نفكّر في كيف نحقق ما لا حلمنا به أساسًا فيكون الإنجاز أروع، ويكون الحلم أجمل.. بل انشغل كثير منا بأحلام منامه عن أحلام يقظته باللهث خلف تفسير حلمه عند بائعي الرؤى، وأهمل تحقيق حلمه الواقعي إن وجد.

-نرى ما لدى الغير ونغضّ الطرف عمّا لدينا، فنعبئ عقولنا بالتفكير فيما ليس لدينا، وفيما ينقصنا، وفيما نحتاجه.. فنتغافل حينها عمّا نملكه، ونتجاهل عمّا بحوزتنا، ونقلل من قيمة ما لدينا، فتكون الأشياء التي نقتنيها في أعيننا دوماً فقيرة القيمة، عديمة الجدوى.

-ننفصل عن الواقع أحيانًا ونعيش خارجه لفترات طويلة فتكون أفكارنا ساعتها واهنة بل مضحكة، وحين نعود إلى الواقع طال الزمن أو قصر نجد أن المساحات حولنا ضاقت بنا فتحوّلت إلى متاهات لم نعرفها قبلاً.

الكلمات الدلالية:
الانفصال عن الواقع التفكير الإيجابي الغموض المجهول عبدالعزيز اليوسف

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