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السيارات الكهربائية تستحوذ على 20 ٪ في كاليفورنيا بأمريكا
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السيارات الكهربائية تستحوذ على 20 ٪ في كاليفورنيا بأمريكا

السيارات الكهربائية تستحوذ على 20 ٪ في كاليفورنيا بأمريكا

السيارات الكهربائية تستحوذ على 20 ٪ في كاليفورنيا بأمريكا
٠٧:٣٤:٣١ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

باتت السوق الأمريكية أحد أهم الأسواق للسيارات الكهربائية، حيث تشكل نسبة 20 في المائة من السيارات الجديدة المبيعة في كاليفورنيا عام 2022 مركبات كهربائية أو تعمل بنظامين، بحسب “الفرنسية”.

و أعلنت سلطات “كاليفورنيا” في أغسطس، إقرارها نصا يحظر بحلول عام 2035 بيع السيارات الجديدة العاملة بالبنزين أو المازوت.

من جهتها، أشارت هيئة الطاقة الخاصة بالولاية إلى أن 18.8 في المائة من السيارات الجديدة المبيعة خلال عام 2022 هي كهربائية أو هجينة قابلة للشحن أو تعمل بالهيدروجين. وكانت هذه النسبة تبلغ 2 في المائة فقط قبل عشرة أعوام.

السيارات الكهربائية تستحوذ على 82.8% من السوق النرويجي 

في سياق متصل، حطمت النرويج رقمًا قياسيًا جديدًا في استخدام المركبات الكهربائية بعد أن سجلت ما يقرب من 80 في المئة من السيارات الجديدة المسجلة في النرويج العام الماضي، وهو مستوى قياسي عالمي جديد، بحسب “الفرنسية”.

وشكلت المركبات الكهربائية 8.6 في المئة من إجمالي السيارات الجديدة المسجلة في الاتحاد الأوروبي في الأشهر التسعة الأولى من عام 2022.

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