خدمة اليوم.. 4 خطوات للاعتراض على إيقاف رخصة تجارية

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة تواصل اليوم لقرائها الكرام، خطوات للاعتراض على إيقاف رخصة تجارية، حيث أوضحت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أن هذه الخدمة تتيح للمستفيد تقديم اعتراض على الإيقاف وإرسال الطلب للبلدية وعند اعتماده، يتاح للمستفيد الاستفادة من خدمات بلدي الالكترونية، عبر عدد من الخطوات:

* الخطوات:

1 – اختيار الرخصة المطلوب رفع الإيقاف عنها.

2 – تحديد سبب رفع الإيقاف.

3 – إرسال الطلب للجهة المختصة.

4 – دراسة الطلب والرد عليه من الجهة المختصة.

* خدمة العملاء:

وأشارت «خدمة العملاء» إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 2 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا رقم «940»، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات، والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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