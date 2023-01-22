منها الرياض وحائل.. الأرصاد يتوقع أمطارًا ورياحًا نشطة على 11 منطقة

علىتواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق حائل والقصيم والرياض والشرقية ووالحدود الشمالية “رفحاء”.

سحب رعدية ممطرة

وأوضح أنه يتوقع سماءً غائمة جزئيًا إلى غائمة تتخللها سحب رعدية ممطرة تسبق برياح نشطة على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة تمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة المدينة، وأنه لا يستبعد تكوّن الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية وأجزاء من مناطق الشرقية، الجوف والحدود الشمالية.

حركة الرياح السطحية

وأضاف أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية شرقية إلى شمالية غربية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة على الجزئيين الشمالي والأوسط وجنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20- 40 كيلو متر في الساعة على الجزء الجنوبي تصل سرعة الرياح إلى 50 كيلو متر في الساعة على مضيق باب المندب.

ارتفاع الموج

فيما يرتفع الموج من نصف المتر إلى متر على الجزئيين الشمالي والأوسط ومن متر إلى مترين على الجزء الجنوبي يصل إلى ثلاثة أمتار على مضيق باب المندب , وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج ويكون مائج على مضيق باب المندب.

الخليج العربي

وأشار التقرير إلى حركة الرياح السطحية على الخليج العربي، تكون شمالية شرقية إلى شرقية بسرعة 10- 25 كيلو متر في الساعة ، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

ضباب على ينبع والرايس بالمدينة

في الوقت نفسه، نبه المركز من ضباب على منطقة المدينة المنورة تشمل تأثيراته تدنيًا في مدى الرؤية على محافظة ينبع ومركز الرايس، مشيرًا إلى أن الحالة مستمرة حتى الساعة التاسعة صباحًا.

اقرأ أيضًا:

الأمطار لا تتوقف.. هل التغيرات المناخية بالمملكة سببها عمليات الاستمطار؟