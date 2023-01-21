وظائف بجامعة الأمير سلطان للعمل في الرياض

أعلنت جامعة الأمير سلطان، عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

مدير إدارة المرافق والصيانة.

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المؤهلات والخبرات:

أن يكون سعودي الجنسية.

الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.

خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.

القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحيتاجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والاسكان بالجامعة.

القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.

إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.

عن طريق ارسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: (jobs@psu.edu.sa).

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