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وظائف بجامعة الأمير سلطان للعمل في الرياض

وظائف بجامعة الأمير سلطان للعمل في الرياض

وظائف بجامعة الأمير سلطان للعمل في الرياض
٠٢:٤٧:١٠ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جامعة الأمير سلطان، عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

  • مدير إدارة المرافق والصيانة.

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المؤهلات والخبرات:

  •  أن يكون سعودي الجنسية.
  •  الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
  •  خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.
  •  القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحيتاجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والاسكان بالجامعة.
  •  القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
  •  إجادة اللغة الإنجليزية.

طريقة التقديم:

أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.

عن طريق ارسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: (jobs@psu.edu.sa).

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