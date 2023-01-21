وظائف بجامعة الأمير سلطان للعمل في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت جامعة الأمير سلطان، عبر موقعها الرسمي في “تويتر”، عن توفّر وظائف شاغرة في عدّة تخصصات، للعمل في الرياض؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
- مدير إدارة المرافق والصيانة.
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المؤهلات والخبرات:
- أن يكون سعودي الجنسية.
- الحصول على شهادة البكالوريوس كحد أدنى.
- خبرة 8 سنوات في أعمال التشغيل والصيانة.
- القدرة على إعداد ومتابعة خطط العمل وتحديد الاحيتاجات والمتطلبات لتطوير إدارة التشغيل والصيانة والاسكان بالجامعة.
- القدرة على استخدام برامج المايكروسوفت والأنظمة ذات العلاقة بمجال العمل.
- إجادة اللغة الإنجليزية.
طريقة التقديم:
أوضحت الجامعة أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.
عن طريق ارسال السيرة الذاتية إلى البريد الإلكتروني مع كتابة المسمى الوظيفي في العنوان: (jobs@psu.edu.sa).
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