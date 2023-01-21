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غدًا.. انتهاء مهلة “عقارات قباء” قبل البدء بفصل الخدمات
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غدًا.. انتهاء مهلة “عقارات قباء” قبل البدء بفصل الخدمات

غدًا.. انتهاء مهلة “عقارات قباء” قبل البدء بفصل الخدمات

غدًا.. انتهاء مهلة “عقارات قباء” قبل البدء بفصل الخدمات
٠٢:٤٢:١٧ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة تطوير المدينة المنورة، انتهاء مهلة ملاك العقارات الكائنة في توسعة مسجد قباء بالمرحلة الأولى، غدًا الإثنين، قبل البدء بفصل الخدمات عن العقارات تمهيدا لإزالتها.

ويأتي ذلك بعد أن حددت الهيئة سابقا العقارات التي ستتم إزالتها من خلال تحديثها بالخريطة.

البدء بصرف التعويضات

 

وطلبت الهيئة من ملاك العقارات مراجعة إدارة الممتلكات في الهيئة لإنهاء الإجراءات للبدء بصرف التعويضات لصالح العقارات المحيطة بمشروع الملك سلمان لتوسعة مسجد قباء، التي تقدر بعشرة أضعاف مساحة المسجد الحالية.

وكانت الهيئة أعلنت  قبل شهر عن خطتها للإزالة والعمل بالمرحلة للأولى للتوسعة مسجد قباء إضافة إلى تولي الهيئة الإشراف على المسجد من صيانة وإدارة عقب قرار مجلس الوزراء في وقت سابق.

نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء

يذكر أن مجلس الوزراء أقر في نهاية يوليو نقل مهمة الإشراف على مسجد قباء جنوب المدينة المنورة إلى هيئة تطوير المدينة بدلا من وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد.

ومن المتوقع أن تتنقل مهام الصيانة والتشغيل الخاصة بالمسجد من قبل الوزارة إلى الهيئة لتشغيل المسجد وصيانته، حيث يعد مسجد قباء أول مسجد تشرف عليه الهيئة.

فيما يعتبر الوجهة الثانية في المدينة، وثاني أكبر مسجد استيعابًا للمصلين بعد المسجد النبوي، وضمن الخمسة مساجد الكبرى في المدينة، ويشهد عددا من المشاريع المرتبطة فيه، حيث يجري حاليًا حوله استكمال المرحلة الثالثة من طريق جادة قباء.

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إليكم المستندات المطلوبة.. بدء صرف تعويضات العقارات الواقعة ضمن مشروع «توسعة الملك سلمان لمسجد قباء»

الكلمات الدلالية:
عقارات قباء فصل الخدمة مهلة العقارات هيئة تطوير المدينة

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