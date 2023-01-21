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قرار من الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار
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قرار من الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار

قرار من الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار

قرار من الحكومة العراقية بشأن سعر صرف الدولار
٠١:٥٣:٥٧ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس الحكومة العراقية، محمد شياع السوداني، مساء أمس السبت، إن حكومته تواصل دعمها للبنك المركزي لإعادة سعر صرف الدولار إلى مستواه الرسمي.

وأضاف السوداني، خلال كلمة له أمس: إن “الحكومة تواصل دعمها للبنك المركزي العراقي لإعادة سعر صرف الدولار إلى السعر الرسمي”.

السياسات المالية

وتابع المسؤول العراقي “أن هذا جزء من مجمل اقتصادي بحاجة إلى تصد شجاع وحلول ناجعة لإنهاء السياسات المالية الخاطئة التي ورثتها الحكومة الحالية”.

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وقال “اتخذنا جملة من القرارات الجريئة لدعم الدينار العراقي واستقراره، ونحذر من يحاول استغلال الأزمة واللعب على احتياجات الناس”.

ولفت إلى أن “الدولار لم يرتفع نتيجة قرار حكومي، إنما لوجود من استغل الظروف الوقتية والاضطراب في الأسواق التي لم تألف بعد التعامل مع الآليات المصرفية الجديدة، التي ستحافظ على الأموال، وهي خطوة مهمة على طريق الإصلاح الاقتصادي”.

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الكلمات الدلالية:
اقتصاد العراق سعر الدولار سعر الصرف سعر صرف الدولار

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