السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢١ يناير ٢٠٢٣ ميلادى
بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل
الأرصاد يتوقع رياحاً نشطة وسحب رعدية علي منطقة المدينة تستمر لساعات
اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لـ رياض الأطفال والتربية الأسرية
شاهد.. محاولة اقتحام قنصلية السويد في تركيا ومناوشات بين الأمن ومتظاهرين
تحذير لمستخدمي هواتف آيفون وآندرويد.. 11 مليون هاتف تحتوي على تطبيق احتيالي
شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم علاقتها بالعلاوات والترقيات

الرئيسية

 /

محليات

 /

بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل

بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل

بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل
٠١:٥١:٤٩ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
0

تواصل- فريق التحرير:

أعلنت (بلدية محافظة ميسان) عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة بمسمى (سائق نقل ثقيل) على بند النظافة الذاتية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

سائق.

الشروط:

 

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون العمر بين 21 – 45 سنة.

أن يكون خاصلاً على رخصة قيادة نقل ثقيل.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون احد سكان محافظة ميسان.

الأوراق المطلوبة:

 

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من رخصة القيادة (نقل ثقيل)

مشهد اثبات سكن.

تنويه:

لن يتم استلام أي طلب ورقياً.

طريقة التقديم:

أوضحت البلدية أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (maaysan@taifcity.gov.sa).

الكلمات الدلالية:
أمانة الطائف بدلية محافظة ميسان فرص عمل وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
شرطة الرياض تضبط المعتدين على عامل محطة وقود بالدلم.. وتكشف عن هويتهم

شرطة الرياض تضبط المعتدين على عامل محطة وقود بالدلم.. وتكشف عن هويتهم

٠١:١٢ م، الخميس، ١٧ أكتوبر ٢٠١٩
هيئة الاتصالات توضح كيفية مواجهة الرسائل الاقتحامية

هيئة الاتصالات توضح كيفية مواجهة الرسائل الاقتحامية

٠٧:٤٤ م، الأثنين، ١٥ سبتمبر ٢٠١٤
شرطة الرياض تطيح بـ5 جناة ارتكبوا 31 جريمة سرقة تحت تهديد السلاح (صور)

شرطة الرياض تطيح بـ5 جناة ارتكبوا 31 جريمة سرقة تحت تهديد السلاح (صور)

٠٨:٤٢ م، الأثنين، ١٧ يونيو ٢٠١٣
توجيه بتمديد التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

توجيه بتمديد التسجيل في برامج التدريب الصيفي للمعلمين والمعلمات

٠٢:٠٨ م، الثلاثاء، ١١ يونيو ٢٠١٩

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *