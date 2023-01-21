بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل

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أعلنت (بلدية محافظة ميسان) عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة بمسمى (سائق نقل ثقيل) على بند النظافة الذاتية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

سائق.

الشروط:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون العمر بين 21 – 45 سنة.

أن يكون خاصلاً على رخصة قيادة نقل ثقيل.

اجتياز المقابلة الشخصية.

أن يكون احد سكان محافظة ميسان.

الأوراق المطلوبة:

صورة من الهوية الوطنية.

صورة من رخصة القيادة (نقل ثقيل)

مشهد اثبات سكن.

تنويه:

لن يتم استلام أي طلب ورقياً.

طريقة التقديم:

أوضحت البلدية أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:

رابط التقديم – (maaysan@taifcity.gov.sa).