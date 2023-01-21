بلدية محافظة ميسان تعلن عن وظائف شاغرة.. الشروط والتفاصيل
تواصل- فريق التحرير:
أعلنت (بلدية محافظة ميسان) عبر موقع تويتر، عن توفّر وظائف شاغرة بمسمى (سائق نقل ثقيل) على بند النظافة الذاتية، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسمى الوظيفي:
سائق.
الشروط:
أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
أن يكون العمر بين 21 – 45 سنة.
أن يكون خاصلاً على رخصة قيادة نقل ثقيل.
اجتياز المقابلة الشخصية.
أن يكون احد سكان محافظة ميسان.
الأوراق المطلوبة:
صورة من الهوية الوطنية.
صورة من رخصة القيادة (نقل ثقيل)
مشهد اثبات سكن.
تنويه:
لن يتم استلام أي طلب ورقياً.
طريقة التقديم:
أوضحت البلدية أن التقديم متاح عبر البريد الإلكتروني، وذلك بدءاً من تاريخ 21 يناير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المعلنة يرجي الدخول على الروابط التالية:
رابط التقديم – (maaysan@taifcity.gov.sa).