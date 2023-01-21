اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لـ رياض الأطفال والتربية الأسرية

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تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، الموافق 29 جمادي الآخر 1444هـ ، 22 يناير 2023م، اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

وكان الهيئة قد أجرت اختبار المعلمين والمعلمات، في مادة التربية الإسلامية، يوم الخميس الماضي 26-6-1444هـ.

أما أول أمس الجمعة الموافق 27 جمادى الآخر، فشهد اختبار مادة علم الاجتماع واللغة العربية 2.

ويوم أمس السبت 28-6-1444 تم اختبار الحاسب الآلي والرياضيات 1 والفيزياء والتاريخ والأحياء.

الاحد الموافق ١٤٤٤/٦/٢٩هـ اختبارات #الرخصة_المهنية للتخصصات الآتية:- أ-رياض الاطفال

ب-التربية الاسرية جهزوا انفسكم واستعدوا وفالكم التوفيق يارب 🙏

هنا قروب مذاكرة رياض اطفال🔰https://t.co/Pa3tWXN3CK هنا قروب مذاكرة تربية اسرية🔰https://t.co/1vEHl6zAaw فالكم التوفيق يارب🙏 — وظائف تعليمية | رخصة مهنية (@r_zczz) January 21, 2023

شروط الحصول على الرخصة المهنية

أوضح الإعلامي سعود الشهري، شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم، وكذلك ربط العلاوات والترقيات بالحصول عليها.

وقال الشهري، في برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”،: “في الرخصة المهنية يوجد 3 أنواع، ممارس ومتقدم وخبير، الفرق بينهم في الترقيات”.

الرخص ترتبط بالترقيات

وتابع: “الفرق بينهم يكون في الرواتب، والرخص ترتبط بالترقيات، حتى الممارس إذا وصل للأخير وما دخل على المتقدم يتوقف”.

وأضاف “الشهري” : “يوجد سلم للممارس، إذا دخل على المتقدم ولم يجتز المرحلة تُوقف علامته السنوية، إلى أن يأخذ درجة المتقدم”.

وأكد أن: “من يأخذ درجة 80 يصبح معلم خبير، والميزة تكون علاوة مادية وترقيات”.

الإعلامي سعود الشهري يستعرض شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم وربط العلاوات والترقيات بالحصول عليها @jalmuayqil@saud_alfrhan#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/Ut0uf2KUvY — برنامج ياهلا (@YaHalaShow) January 21, 2023