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اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لـ رياض الأطفال والتربية الأسرية

اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لـ رياض الأطفال والتربية الأسرية

اليوم.. بدء اختبارات الرخصة المهنية لـ رياض الأطفال والتربية الأسرية
٠١:٢٤:٤٢ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير:

تبدأ هيئة تقويم التعليم والتدريب اليوم الأحد، الموافق 29 جمادي الآخر 1444هـ ، 22 يناير 2023م، اختبارات الرخصة المهنية للتخصصات رياض الأطفال والتربية الأسرية.

وكان الهيئة قد أجرت اختبار المعلمين والمعلمات، في مادة التربية الإسلامية، يوم الخميس الماضي 26-6-1444هـ.

أما أول أمس الجمعة الموافق 27 جمادى الآخر، فشهد اختبار مادة علم الاجتماع واللغة العربية 2.

ويوم أمس السبت 28-6-1444 تم اختبار الحاسب الآلي والرياضيات 1 والفيزياء والتاريخ والأحياء.

شروط الحصول على الرخصة المهنية

أوضح الإعلامي سعود الشهري، شروط الحصول على الرخصة المهنية للمعلم، وكذلك ربط العلاوات والترقيات بالحصول عليها.

وقال الشهري، في برنامج “يا هلا” المذاع عبر فضائية “روتانا خليجية”،: “في الرخصة المهنية يوجد 3 أنواع، ممارس ومتقدم وخبير، الفرق بينهم في الترقيات”.

الرخص ترتبط بالترقيات

وتابع: “الفرق بينهم يكون في الرواتب، والرخص ترتبط بالترقيات، حتى الممارس إذا وصل للأخير وما دخل على المتقدم يتوقف”.

وأضاف “الشهري” : “يوجد سلم للممارس، إذا دخل على المتقدم ولم يجتز المرحلة تُوقف علامته السنوية، إلى أن يأخذ درجة المتقدم”.

وأكد أن: “من يأخذ درجة 80 يصبح معلم خبير، والميزة تكون علاوة مادية وترقيات”.

نصائح مهمة 

الكلمات الدلالية:
الرتبية الإسلامية الرخصة المهنية الرخصة المهنية للمعلمين رياض الأطفال هيئة تقويم التعليم

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