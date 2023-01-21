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تحذير لمستخدمي هواتف آيفون وآندرويد.. 11 مليون هاتف تحتوي على تطبيق احتيالي
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تحذير لمستخدمي هواتف آيفون وآندرويد.. 11 مليون هاتف تحتوي على تطبيق احتيالي

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون وآندرويد.. 11 مليون هاتف تحتوي على تطبيق احتيالي

تحذير لمستخدمي هواتف آيفون وآندرويد.. 11 مليون هاتف تحتوي على تطبيق احتيالي
١٢:٤٥:٢٧ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حذر تقرير حديث من خطورة تعرض ملايين هواتف الآيفون والأندرويد، لمحتويات احتيالية تضر بالمستخدمين.

وتفصيلاً، أوضح التقرير أن أكثر من 11 مليون شخص شاركوا عن غير قصد في مخطط احتيال إعلاني. وتعرضت هواتف الملايين لهجوم من قبل مخطط خبيث يسمى Vastflux.

الهجمات المخادعة، وفقا للتقرير، تعرض لها 1700 تطبيق واستهدفت 120 ناشر. وكان المحتالون الذين يديرون العملية ينشرون 12 مليار إعلان في اليوم، وفقا لموقع “Wired “.

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برامج وعمليات احتيالية

الهجوم المنظم وعمليات الاحتيال كشفت عنها شركة “الأمن السيبراني Human Security”، ومن المثير للاهتمام، أن المتسللين لم يحاولوا اختطاف هاتف أو تطبيق بأكمله، ولكن بدلاً من ذلك كانوا يحاولون اختراق شريحة إعلانية واحدة، حيث قاموا بتضمين شفرة ضارة بعد الفوز بالمزاد الخاص بتلك المساحة الإعلانية.

ويعني ذلك أو المقصود بـ الشفرة أن إعلاناً واحداً سيتضاعف إلى ما يصل إلى 25 إعلان فيديو ولكن يظهر إعلان واحد فقط في الأعلى.

ويتم جعل الإعلان يبدو مثل أي إعلان آخر، لكن في الواقع، كان المحتالون يجنون الأموال من عدد كبير من الإعلانات، لكنهم يعرضون فقط حفنة منها للمستخدمين، حيث تأثرت أجهزة iOS، مثل آيفون و آيباد، أكثر من غيرها.

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الكلمات الدلالية:
آيفون أندرويد علميات احتيال هواتف

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