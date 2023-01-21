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شاهد.. محاولة اقتحام قنصلية السويد في تركيا ومناوشات بين الأمن ومتظاهرين

شاهد.. محاولة اقتحام قنصلية السويد في تركيا ومناوشات بين الأمن ومتظاهرين

شاهد.. محاولة اقتحام قنصلية السويد في تركيا ومناوشات بين الأمن ومتظاهرين
١٢:٤٦:٥٠ ص، الأحد، ٢٩ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢٢ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشرت وسائل إعلام تركية مقطع فيديو يوثق لحظة محاولة عشرات المتظاهرين الغاضبين مقر قنصلية السويد في تركيا، ردًا على إحراق يمني متطرف نسخة من المصحف الشريف تحت حماية الشرطة في السويد.

وأظهر الفيديو محاولة عدد من المتظاهرين اقتحام مبنى القنصلية، إلا أن قوات الأمن تصدت لهم وألقت القبض على بعضهم، حيث ردد البعض هتافات “الله أكبر”.

فيما شهد محيط القنصلية تواجدًا أمنيًا مكثفًا تحسبًا من محاولات تكرار اقتحام القنصلية السويدية، في شارع الاستقلال باسطنبول.

وزير خارجية السويد يعلق

قال وزير الخارجية السويدي توبياس بيلستروم، اليوم السبت، إن الاستفزازات المعادية للإسلام مروعة، وذلك بعد أن قام ناشط ينتمي لليمين المتطرف بإحراق المصحف قرب السفارة التركية وسط احتجاجات واسعة.

حرية تعبير بعيدة المدى

وأضاف بيلستروم ، في تغريدة عبر حسابه الرسمي على “تويتر”: “السويد لديها حرية تعبير بعيدة المدى، لكن هذا لا يعني أن الحكومة أو أنا نفسي ندعم الآراء التي يتم التعبير عنها”.

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إدانات واسعة

أعربت وزارة الخارجية عن إدانة واستنكار المملكة الشديدين، لسماح السلطات السويدية لأحد المتطرفين بإحراق نسخة من المصحف الشريف أمام سفارة جمهورية تركيا في ستوكهولم.

وأكدت الخارجية على موقف المملكة الثابت الداعي إلى أهمية نشر قيم الحوار والتسامح والتعايش، ونبذ الكراهية والتطرف، حسب “واس”.

في الوقت نفسه، عبر وزير الخارجية الكويتي الشيخ سالم عبدالله الجابر الصباح، ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الأردن،  اليوم السبت، عن إدانتهما واستنكارههما الشديدين لقيام أحد المتطرفين بحرق نسخة من المصحف الشريف.

الكلمات الدلالية:
السويد تركيا حرق المصحف متظاهرين

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