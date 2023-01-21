دراسة توضح تأثير القهوة على الكبد

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توصلت دراسة حديثة، إلى تأثير القهوة على الكبد، خاصة بالنسبة للأشخاص الذين يعانون من مشاكل زيادة الوزون بشكل مفرط.

وأوضحت الدراسة، أن شرب القهوة يخفض من تليف الكبد وأمراضه المزمنة الأخرى بين مرضى السكري الذين لديهم زيادة مفرطة في الوزن.

الدراسة أجريت، في جامعة كويمبرا بالبرتغال برعاية معهد المعلومات العلمية عن القهوة، وهو منظمة أبحاث أوروبية غير ربحية، ونُشرت النتائج في مجلة “نيتشر”.

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عوامل الإصابة بالكبد الدهني

وأوضح الباحثون في الدراسة، أن عملهم “هو أول من لاحظ أن الكميات التراكمية العالية من كل من الكافيين ومستقلبات غير الكافيين الموجودة في البول ترتبط بانخفاض شدة مؤشرات الكبد الدهني غير الكحولي لدى أصحاب الوزن الزائد من مرضى السكري”.

ووفقا للدراسة، فإن عوامل الإصابة بالكبد الدهني تشمل “السمنة، وزيادة شحوم الدم، ومقاومة الأنسولين، والتهاب كل من أنسجة الكبد والدهون”.

ويعتقد الباحثون أن الكافيين والبوليفينول ومركبات القهوة الأخرى تقاوم الإجهاد التأكسدي في الكبد، ما يخفّف تأثير الالتهابات التي يسببها تراكم الدهون”.

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