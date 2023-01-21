تواصل- فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثقه أحد المواطنين اليمنيين داخل المسجد رفقة جاره المصري، والذي أحضر ذهب زوجته من أجل مساعدة اليمني في علاج ابنته.

ووثق المواطن اليمني لحظة أخراج جاره المصري لذهب زوجته لمساعدته في علاج ابنته التي ترقد في أحد المستشفيات بمصر، مثنيًا على ما فعله، لكنه صدم جاره والجميع بإبلاغه أن ابنته قد توفيت قبل قليل.

صدمة الوفاة

وقال اليمني أنه صابر ومحتسب وراضِ بقضاء الله، فيما دخل جاره المصري في حالة صدمة وبكاء هيستيري متسائلًا ” متى حدث ذلك”، ليخبره بأن المستشفى أبلغه صباح اليوم (الجمعة) بأنها قد فارقت الحياة.

وأثار الفيديو تأثر الجميع الذين أكدوا بكائهم تأثرًا بموقف الأب الصابر المحتسب، وموقف المصري من تقديم كل ما يمكنه لمساعدة اليمني.

تعليقات مغردين

وعلق أحد المتابعين بالقول :” لهذا نحب الشعب المصري ولأجله يهون كل غالي مصر في القلوب قبل العيون ولن نتركها وحيدة فإما عيش رغيد لنا جميعًا وإلا لن تقاسي وحدها نتقاسم مع مصر .. اللقمة أمّا أن نشبع وهي تجوع فكلا وألف كلا”.

وقال آخر :” إنا لله وإليه راجعون.. نعم الأب ونعم الجار.. مشهد ينقل لنا معنى الصبر عند الإبتلاء ومعنى الكرم وعمل الخير ومساعدة المحتاج.. أحسن الله عزاء الأب وأثاب الله الجار على ما قدم”.

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