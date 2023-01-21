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مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
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مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء

مواقيت الصلاة ليوم الأحد.. أهالي هذه المدينة آخر من يصلون العشاء
١١:٢٥:١٥ م، السبت، ٢٨ جمادى الآخرة ١٤٤٤ هجريا، ٢١ يناير ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444 هجرية، الموافق 22 يناير 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 5:06 دقيقة، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاة الفجر، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء، حيث يؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 7:35 بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الأحد 29 جمادى الآخرة 1444هـ كالتالي:

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:41

المدينة – 5:45

الرياض – 5:17

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:33

المدينة – 12:33

الرياض – 12:05

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:42

المدينة – 3:39

الرياض – 3:10

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:04

المدينة – 6:00

الرياض – 5:31

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:34

المدينة – 7:30

الرياض – 7:01

 

 

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